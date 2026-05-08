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洛杉磯湖人隊在季後賽首輪以4：2淘汰休士頓火箭隊，這場系列賽原本備受期待的詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）巔峰對決，最終因杜蘭特傷病僅出賽一場而化為泡影。然而，這場系列賽的結果卻引發美媒對兩人歷史地位的激烈辯論。知名球評科林·考赫德（Colin Cowherd）在節目中引用辛辣比喻，直指得到杜蘭特的球隊經歷，就像是「買了一艘船」。考赫德在《The Colin Cowherd Podcast》中提到，這場「湖火大戰」再次證明了詹姆斯與杜蘭特之間的實力差距遠超大眾想像。他引述製作人的話指出：「KD 就像買一艘船，你最快樂的兩天，就是買下它的第一天，以及賣掉它的那一天。」這個比喻意指，當球隊交易得到杜蘭特時，所有人會感到興奮且充滿希望；然而隨之而來的是繁瑣的維護成本與令人失望的結果；直到最終決定與其分道揚鑣時，球團才會感受到真正的解脫。回顧杜蘭特在金州勇士隊時期，曾連續兩年奪得總決賽 MVP 並拿下冠軍，當時輿論一度認為他已超越詹姆斯。但考赫德認為時間會證明一切，杜蘭特當時的成功建立在與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）及格林（Draymond Green）等明星球員合作的基礎上。自2019年離開勇士隊後，杜蘭特至今未能再踏入分區決賽。相較之下，41歲的詹姆斯在2020年帶領湖人奪冠，並在2023年挺進西決。本次對戰火箭，詹姆斯繳出場均23.2分、8.3籃板、7.2助攻的全能數據，展現了強大的帶隊能力。杜蘭特去年加盟火箭隊時，被視為衝擊冠軍的最後一塊拼圖，但現實卻不盡人意。除了傷病困擾，他在明星賽期間爆發的「分身帳號醜聞」更是重創球隊氣氛。據報導，杜蘭特利用匿名帳號攻擊前隊友甚至是現任隊友，這導致火箭內部產生巨大分歧且至今未能解決。從太陽隊到火箭隊，杜蘭特近年的球季多以失望收場，休息室氛圍也時常陷入低迷。考赫德直言，這種「買船式」的體驗讓最初的喜悅消耗殆盡，杜蘭特的職業生涯極可能最終停留在勇士時期的那兩座冠軍。