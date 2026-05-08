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波士頓塞爾提克在季後賽首輪慘遭費城76人逆轉淘汰後的餘波未平。明星前鋒布朗（Jaylen Brown）近期在直播中聲稱本季是他「最喜歡的賽季」，此番言論遭到ESPN名嘴史密斯（Stephen A.Smith）在節目《First Take》中瘋狂吐槽。布朗隨後在X上強硬回擊，要求史密斯乾脆退休，雙方火藥味濃烈，也讓布朗離隊的傳聞更加甚囂塵上。史密斯在節目中不留情面地批評布朗：「他應該閉嘴，像培金斯（Kendrick Perkins）說的那樣去渡假，除非他真的想被交易。」史密斯認為，一個拿過總冠軍和FMVP的球星，竟然會說出「最喜歡一個在首輪就出局的賽季」，簡直不可思議。對此，布朗解釋是因為球隊在塔圖姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱斷裂缺陣大半年的逆境下展現了韌性，所以才特別珍惜。但史密斯顯然不買帳，狠戳痛點提醒布朗：「老兄，不到一週前你們才剛揮霍了3比1的領先優勢，現在你在家看電視！」面對史密斯的猛烈抨擊，布朗在週四於X上做出極具攻擊性的回覆。他寫道：「如果你（史密斯）願意『安靜』並退休，那我就會安靜並『停止直播』。讓我們給人們他們真正想要的東西吧！」這段話被解讀為布朗對史密斯長年來在媒體上說三道四的行為感到極度厭煩。 史密斯隨後再度發文回嗆，語氣中帶著長輩般的說教：「人們在替你著想，你卻沒發現。這不是關於我，而是關於『你說了什麼』。祝你休賽季愉快。」除了口水戰，史密斯還意有所指地提到，塔圖姆優先選擇上ESPN節目，而非布朗的直播節目，暗示塞爾提克兩大核心之間可能存在隔閡。波士頓在首輪爆冷出局後，目前已有流言指出，塞爾提克可能會啟動震撼交易，將布朗送往密爾瓦基公鹿換取「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。