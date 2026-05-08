美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（8）日主場迎戰德州遊騎兵，此戰洋基打線爆發，貝林傑（Cody Bellinger）繳出3安猛打賞貢獻2分打點，葛里沙姆（Trent Grisham）同樣打出猛打賞並有3分打點，終場洋基就以9：2大勝遊騎兵。
遊騎兵一度領先 洋基比賽後段發威
1局下，高施密特（Paul Goldschmidt）率先擊出三壘安打，隨後貝林傑再敲出一支三壘安打，洋基取得1：0領先，3局上，遊騎兵杜蘭（Ezequiel Duran）掃出一發陽春砲，幫助遊騎兵扳平比分為1：1。
單局掃4安 洋基6分大局奠定勝基
5局上，杜蘭在一、三壘有人的情況下擊出內野滾地球，三壘跑者跑回本壘得分，遊騎兵反超比分，6局上，洋基打線單局擊出4支安打，一口氣打回6分，將比分反超為7：2，7局下與8局下，洋基再靠著舒曼（Max Schuemann）與麥克馬恩（Ryan McMahon）的安打，再拿下2分，終場洋基就以9：2擊敗遊騎兵。
洋基此戰採取投手車輪戰，一共啟用6名投手，合計只被敲出6支安打，最終由海德瑞克（Brent Headrick）拿下勝投。賈吉（Aaron Judge）此戰繳出5支1，貢獻1分打點。
資料來源：《MLB》
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1局下，高施密特（Paul Goldschmidt）率先擊出三壘安打，隨後貝林傑再敲出一支三壘安打，洋基取得1：0領先，3局上，遊騎兵杜蘭（Ezequiel Duran）掃出一發陽春砲，幫助遊騎兵扳平比分為1：1。
單局掃4安 洋基6分大局奠定勝基
5局上，杜蘭在一、三壘有人的情況下擊出內野滾地球，三壘跑者跑回本壘得分，遊騎兵反超比分，6局上，洋基打線單局擊出4支安打，一口氣打回6分，將比分反超為7：2，7局下與8局下，洋基再靠著舒曼（Max Schuemann）與麥克馬恩（Ryan McMahon）的安打，再拿下2分，終場洋基就以9：2擊敗遊騎兵。
洋基此戰採取投手車輪戰，一共啟用6名投手，合計只被敲出6支安打，最終由海德瑞克（Brent Headrick）拿下勝投。賈吉（Aaron Judge）此戰繳出5支1，貢獻1分打點。
資料來源：《MLB》