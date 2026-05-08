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金州勇士隊明星前鋒卓蒙德·格林（Draymond Green）與已轉任球評的11年NBA資深後衛小瑞佛斯（Austin Rivers）之間的戰火持續升級。小瑞佛斯近日在節目中公開向格林下戰帖，要求進行「1對1單挑」，並辛辣諷刺格林的成就全靠歷史級的體系與隊友，引發網友熱烈討論。這場風波始於格林在自己的播客節目中宣稱，總教練科爾（Steve Kerr）的戰術體系「阻礙」了他的職業生涯發展，讓他無法成為更強的得分手。小瑞佛斯隨後在《Dan Patrick Show》中痛批這番言論簡直是「胡說八道」，直言格林從來就不是一名得分手，在場上80%的時間都被對手放空，並強調是科爾成就了格林的職業生涯，而非阻礙他。面對批評，格林不甘示弱地在節目中反擊，嘲諷小瑞佛斯高中時期就是巔峰，之後便一路下滑。格林更毒舌攻擊小瑞佛斯當年效力快艇隊（當時教練為其父Doc Rivers）時簽下的合約是「美國史上最大的紓困案」，暗示其靠關係才領到高薪。針對格林的「靠爸」指控，小瑞佛斯在周四的節目中給出了強硬回擊。他先是肯定格林確實是「名人堂等級的角色球員」，因為他在其定位中做到了極致，但批評格林說話過於自負，總表現得比其他球員強。小瑞佛斯隨後對格林發出單挑邀請：「格林，你說要讓我跟網紅單挑？那你為什麼不跟我單挑？1對1單挑你可不能做手遞手傳球（Hand-offs），也不能打擋拆（Pick-and-roll）」。小瑞佛斯表示自己其實很尊重格林，因為他將角色球員做到了極致，但對方總是以一些言論貶低他和巴克利這些無冠球員，但他其實只是在自己的角色裡獲得了成功，不該有這麼多自負。這番言論迅速在網路上發酵，不少網友紛紛表示支持小瑞佛斯：「格林球都運不明白」、「單挑我支持小瑞佛斯，畢竟他當年可是全美第一高中生」、「單挑可沒辦法再傳給柯瑞了」、「這話說得有水平」。