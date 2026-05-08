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▲一張全球限量僅1張的2025-26 Topps Chrome系列詹姆斯（LeBron James）湖人球衣簽名卡登上拍賣場。（圖／翻攝自Fanatics Collect官網）

洛杉磯湖人隊今（8）日迎來與奧克拉荷馬雷霆的季後賽次輪關鍵第二戰，但在這場生死戰開打前，一張足以震撼收藏界的「詹皇神卡」率先引爆話題。一張全球限量僅1張的2025-26 Topps Chrome系列詹姆斯（LeBron James）湖人球衣簽名卡登上拍賣場，由於這是詹皇睽違多年後再度出現在NBA授權的簽名卡中，市場普遍看好結標金額將創下天價。這張引發轟動的球卡全名為「2025-26 Topps Chrome Autographs Superfractor LeBron James 1/1」。它具備了收藏界最核心的增值元素：全球限量唯一一張（1 of 1）、詹皇親筆簽名、湖人隊球衣，以及Topps最具指標性的「Superfractor」設計。值得注意的是，這張卡之所以稀有，是因為在2025-26賽季之前，詹皇受限於與Upper Deck的長期獨家合約，導致他在10多年間，從未出現在任何NBA授權的簽名卡中。因此這張卡不僅是詹姆斯在2025-26賽季的第一張Chrome簽名卡，更是他自2009-10賽季以來，睽違16年首度出現的「官方授權NBA球衣簽名卡」，同時也是詹皇首度以湖人球員身分出現在Topps授權簽名卡上，官方甚至曾對此卡開出50萬美元（約新台幣1572萬）的懸賞金。詹姆斯的卡市行情並非僅靠情懷支撐。現年41歲的他依舊在季後賽一線斬妖除魔，本季例行賽仍能繳出20.9分、6.1籃板、7.2助攻的頂尖數據。除了賽場表現，根據《富比士》2026年億萬富翁名單，詹皇的身價已達14億美元（約新台幣440億元）。這種「現役傳奇 + 商業巨擘」的雙重身份，讓他的球卡價值超越了單純的體育收藏。儘管球卡市場熱度破表，但對於湖人球迷來說，當前的焦點仍是季後賽次輪與雷霆的系列賽。雷霆在首戰以108：90痛擊湖人，目前取得系列賽1：0領先。面對這支例行賽64勝、西區排名第 1 的年輕勁旅，湖人急需在客場搶回一勝。