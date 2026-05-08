2026年倫敦世界桌球團體錦標賽男子團體八強賽於今（8）日凌晨點燃戰火。中華男團面對世界排名第3、奪冠熱門之一的瑞典強權，在頭號主力林昀儒獨拿2分，以及小將郭冠宏爆冷搶下關鍵勝點的帶領下，歷經五場激戰，最終以3：2爆冷淘汰瑞典，昂首挺進四強並保底獎牌。
林昀儒雙殺瑞典雙子星 莫雷加德一語成讖
本場比賽的中華隊靈魂人物非「沉默刺客」林昀儒莫屬。目前世界排名第7的他，在第一點就迎戰世界排名第2的瑞典領軍人物莫雷加德（Truls Möregårdh）。雖然賽前莫雷加德曾表示林昀儒非常強悍且難以擊敗，沒想到果真一語成讖。林昀儒最終以直落三（11：8、11：9、13：11）橫掃對手，為中華隊打響第一砲。
在關鍵的第五點決勝盤，林昀儒再度展現超級英雄本色，面對卡爾伯格（Anton Källberg）依舊毫無懼色，再度以3：0（11：8、11：9、11：5）完成零封，個人單日雙殺瑞典兩大主力，成為中華隊晉級的最大功臣。
17歲小將郭冠宏奇兵建功 成瑞典致命轉折
除了林昀儒的穩定貢獻，中華隊能爆冷晉級的另一關鍵在於第二點小將郭冠宏的驚人表現。面對排名與名氣皆優於自己的卡爾伯格，郭冠宏在局數1-2落後的情況下展現強大韌性，最終以3：2（4：11、11：8、8：11、11：9、11：7）逆轉勝出。
瑞典隊教練賽後坦言，卡爾伯格意外敗給郭冠宏是整場比賽的「致命轉折」，否則瑞典隊極有可能以3：1提前晉級。儘管後續馮翊新與郭冠宏分別敗給蘭弗利（Elias Ranefur）及莫雷加德，讓比分一度被扳平，但中華隊開局2：0的領先優勢，成功將比賽拖入決勝盤並由林昀儒收下勝利。
林昀儒霸氣宣言：全力赴戰擊敗日本
賽後，林昀儒接受採訪時表示，由於與瑞典選手交手多次，彼此非常了解，比賽中他僅專注於執行戰術並相信自己。對於接下來的四強戰，他展現出強烈鬥志：
「四強面對日本，我們會盡自己最大的努力。感謝球迷們的支持，我會全力以赴，全力衝擊決賽。」中華男團在成功站上領獎台後，下一戰將與3：1擊敗德國的日本隊爭奪冠軍戰門票。
中華男團 vs. 瑞典男團賽果摘要
第一點：林昀儒 3：0 莫雷加德 (11：8, 11：9, 13：11)
第二點：郭冠宏 3：2 卡爾伯格 (4：11, 11：8, 8：11, 11：9, 11：7)
第三點：馮翊新 1：3 蘭弗利 (11：7, 5：11, 4：11, 5：11)
第四點：郭冠宏 0：3 莫雷加德 (6：11, 8：11, 10：12)
第五點：林昀儒 3：0 卡爾伯格 (11：8, 11：9, 11：5)
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本場比賽的中華隊靈魂人物非「沉默刺客」林昀儒莫屬。目前世界排名第7的他，在第一點就迎戰世界排名第2的瑞典領軍人物莫雷加德（Truls Möregårdh）。雖然賽前莫雷加德曾表示林昀儒非常強悍且難以擊敗，沒想到果真一語成讖。林昀儒最終以直落三（11：8、11：9、13：11）橫掃對手，為中華隊打響第一砲。
在關鍵的第五點決勝盤，林昀儒再度展現超級英雄本色，面對卡爾伯格（Anton Källberg）依舊毫無懼色，再度以3：0（11：8、11：9、11：5）完成零封，個人單日雙殺瑞典兩大主力，成為中華隊晉級的最大功臣。
除了林昀儒的穩定貢獻，中華隊能爆冷晉級的另一關鍵在於第二點小將郭冠宏的驚人表現。面對排名與名氣皆優於自己的卡爾伯格，郭冠宏在局數1-2落後的情況下展現強大韌性，最終以3：2（4：11、11：8、8：11、11：9、11：7）逆轉勝出。
瑞典隊教練賽後坦言，卡爾伯格意外敗給郭冠宏是整場比賽的「致命轉折」，否則瑞典隊極有可能以3：1提前晉級。儘管後續馮翊新與郭冠宏分別敗給蘭弗利（Elias Ranefur）及莫雷加德，讓比分一度被扳平，但中華隊開局2：0的領先優勢，成功將比賽拖入決勝盤並由林昀儒收下勝利。
林昀儒霸氣宣言：全力赴戰擊敗日本
賽後，林昀儒接受採訪時表示，由於與瑞典選手交手多次，彼此非常了解，比賽中他僅專注於執行戰術並相信自己。對於接下來的四強戰，他展現出強烈鬥志：
「四強面對日本，我們會盡自己最大的努力。感謝球迷們的支持，我會全力以赴，全力衝擊決賽。」中華男團在成功站上領獎台後，下一戰將與3：1擊敗德國的日本隊爭奪冠軍戰門票。
第一點：林昀儒 3：0 莫雷加德 (11：8, 11：9, 13：11)
第二點：郭冠宏 3：2 卡爾伯格 (4：11, 11：8, 8：11, 11：9, 11：7)
第三點：馮翊新 1：3 蘭弗利 (11：7, 5：11, 4：11, 5：11)
第四點：郭冠宏 0：3 莫雷加德 (6：11, 8：11, 10：12)
第五點：林昀儒 3：0 卡爾伯格 (11：8, 11：9, 11：5)