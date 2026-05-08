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▲中華隊能爆冷晉級的另一關鍵在於第二點小將郭冠宏的驚人表現。（圖/取自WTT）

▲林昀儒接受採訪時表示，由於與瑞典選手交手多次，彼此非常了解，比賽中他僅專注於執行戰術並相信自己。（圖／取自WTT）

2026年倫敦世界桌球團體錦標賽男子團體八強賽於今（8）日凌晨點燃戰火。中華男團面對世界排名第3、奪冠熱門之一的瑞典強權，在頭號主力林昀儒獨拿2分，以及小將郭冠宏爆冷搶下關鍵勝點的帶領下，歷經五場激戰，最終以3：2爆冷淘汰瑞典，昂首挺進四強並保底獎牌。本場比賽的中華隊靈魂人物非「沉默刺客」林昀儒莫屬。目前世界排名第7的他，在第一點就迎戰世界排名第2的瑞典領軍人物莫雷加德（Truls Möregårdh）。雖然賽前莫雷加德曾表示林昀儒非常強悍且難以擊敗，沒想到果真一語成讖。林昀儒最終以直落三（11：8、11：9、13：11）橫掃對手，為中華隊打響第一砲。在關鍵的第五點決勝盤，林昀儒再度展現超級英雄本色，面對卡爾伯格（Anton Källberg）依舊毫無懼色，再度以3：0（11：8、11：9、11：5）完成零封，個人單日雙殺瑞典兩大主力，成為中華隊晉級的最大功臣。除了林昀儒的穩定貢獻，中華隊能爆冷晉級的另一關鍵在於第二點小將郭冠宏的驚人表現。面對排名與名氣皆優於自己的卡爾伯格，郭冠宏在局數1-2落後的情況下展現強大韌性，最終以3：2（4：11、11：8、8：11、11：9、11：7）逆轉勝出。瑞典隊教練賽後坦言，卡爾伯格意外敗給郭冠宏是整場比賽的「致命轉折」，否則瑞典隊極有可能以3：1提前晉級。儘管後續馮翊新與郭冠宏分別敗給蘭弗利（Elias Ranefur）及莫雷加德，讓比分一度被扳平，但中華隊開局2：0的領先優勢，成功將比賽拖入決勝盤並由林昀儒收下勝利。賽後，林昀儒接受採訪時表示，由於與瑞典選手交手多次，彼此非常了解，比賽中他僅專注於執行戰術並相信自己。對於接下來的四強戰，他展現出強烈鬥志：「四強面對日本，我們會盡自己最大的努力。感謝球迷們的支持，我會全力以赴，全力衝擊決賽。」中華男團在成功站上領獎台後，下一戰將與3：1擊敗德國的日本隊爭奪冠軍戰門票。第一點：林昀儒 3：0 莫雷加德 (11：8, 11：9, 13：11)第二點：郭冠宏 3：2 卡爾伯格 (4：11, 11：8, 8：11, 11：9, 11：7)第三點：馮翊新 1：3 蘭弗利 (11：7, 5：11, 4：11, 5：11)第四點：郭冠宏 0：3 莫雷加德 (6：11, 8：11, 10：12)第五點：林昀儒 3：0 卡爾伯格 (11：8, 11：9, 11：5)