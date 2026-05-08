費城76人在本季季後賽首輪以「下剋上」淘汰波士頓塞爾提克，原先外界預期76人能將這股氣勢延續到次輪對上紐約尼克的系列賽，但隨著陣中頭號球星恩比德（Joel Embiid）再次因傷缺陣，76人目前系列賽以0：2落後，壞消息是恩比德因傷勢加劇，G3被列為「出賽成疑」
恩比德傷勢不斷 G3能否復出成焦點
恩比德在季後賽前因急性闌尾炎緊急開刀，原先外界預期恩比德至少要缺陣4-6週，但他在對上塞爾提克的系列賽就火速復出，並率領76人擊敗塞爾提克，成功挺進東區季後賽次輪。
痛到沒法訓練 恩比德酸痛加劇
根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，恩比德原先被列為「可能出賽」（Probable）但在昨（7）日的投籃練習後因痠痛加劇，最終沒有辦法參與練習。
此外，恩比德為了能在第二戰上場，接受了全天候的緊急治療，但傷勢反應顯然超出了預期。費城隨隊記者紐貝克（Kyle Neubeck）指出，官方目前將其傷勢定義為「右腳踝扭傷」與「右髖部痠痛」。
恩比德在第一戰賽後就曾抱怨，他在比賽中遭到尼克隊前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）撞擊腹部，導致術後尚未完全痊癒的傷口疼痛劇烈。恩比德在受訪時表示：「我那邊被打到了，我想我必須更好地保護我的肚子，我不確定那是不是一個骯髒的動作，但我確實感覺非常不適。」
目前76人已陷入0比2的絕對劣勢，根好消息是，由於第二戰到第三戰之間有較長的休息時間，球隊寄望恩比德能在明（9）日回到費城主場後重披戰袍。
資料來源：《The Sporting News》
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恩比德在季後賽前因急性闌尾炎緊急開刀，原先外界預期恩比德至少要缺陣4-6週，但他在對上塞爾提克的系列賽就火速復出，並率領76人擊敗塞爾提克，成功挺進東區季後賽次輪。
痛到沒法訓練 恩比德酸痛加劇
根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，恩比德原先被列為「可能出賽」（Probable）但在昨（7）日的投籃練習後因痠痛加劇，最終沒有辦法參與練習。
此外，恩比德為了能在第二戰上場，接受了全天候的緊急治療，但傷勢反應顯然超出了預期。費城隨隊記者紐貝克（Kyle Neubeck）指出，官方目前將其傷勢定義為「右腳踝扭傷」與「右髖部痠痛」。
恩比德在第一戰賽後就曾抱怨，他在比賽中遭到尼克隊前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）撞擊腹部，導致術後尚未完全痊癒的傷口疼痛劇烈。恩比德在受訪時表示：「我那邊被打到了，我想我必須更好地保護我的肚子，我不確定那是不是一個骯髒的動作，但我確實感覺非常不適。」
目前76人已陷入0比2的絕對劣勢，根好消息是，由於第二戰到第三戰之間有較長的休息時間，球隊寄望恩比德能在明（9）日回到費城主場後重披戰袍。
資料來源：《The Sporting News》