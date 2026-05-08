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▲塞爾提克在首輪爆冷出局後，傳出有意以布朗（Jaylen Brown）作為籌碼發動重磅交易，試圖換取字母哥加盟。（圖／美聯社／達志影像）

波士頓塞爾提克在2026年季後賽首輪遭遇滑鐵盧後，隊內靈魂人物布朗（Jaylen Brown）的去留成了熱議焦點。隨著布朗在直播中發表爭議言論，外界開始猜測綠衫軍是否會以他為籌碼，向密爾瓦基公鹿交易「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。根據NBA資深內部人士史坦（Marc Stein）的最新報導，字母哥本人對於前往波士頓打球的意願極低。史坦指出，雖然近期關於「布朗換字母哥」的討論因兩人的薪資接近而升溫，但塞爾提克目前僅在2月交易截止日前表達過初步興趣，並非真正的強力追求者。更重要的是，史坦表示：「我從未感覺到字母哥對加入塞爾提克有認真考慮過。相反地，他對於加盟紐約尼克並為其效力的強烈好奇心，才是千真萬確的事實。」這項報導並不令人意外。整個賽季的流言都指出，如果字母哥決定離開密爾瓦基，他希望前往一個能為其職業生涯寫下偉大敘事的球隊。加盟紐約尼克對他而言極具吸引力，因為他渴望挑戰帶領尼克奪下自1973年以來的第一座NBA總冠軍，這對於他的歷史地位將是巨大的加分。此外，字母哥與塞爾提克多年來在東區爭霸，早已建立了深厚的宿敵意識，這也解釋了為何這位兩屆MVP並不願意加入昔日的競爭對手陣營。在經歷了一個充滿傷病、失望與內部摩擦的起伏賽季後，公鹿隊今年十年前首度無緣季後賽，球隊面臨著極其不確定的夏天。字母哥對加盟塞爾提克的冷淡態度曝光，波士頓球迷期待的超級三巨頭計畫，恐怕只能在電玩世界中實現。