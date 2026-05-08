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▲由於母親經營音樂教室，郭冠宏幼時曾學習鋼琴與小提琴，但因生性好動「坐不住」，幼稚園大班時被父母送去參加桌球樂樂班。（圖/取自WTT）

在2026年倫敦世界桌球團體錦標賽中，中華男團成功闖入四強，除了領軍人物林昀儒的穩定發揮外，另一位年僅17歲、被譽為「怪物新人」的小將郭冠宏在對陣瑞典關鍵戰中的逆轉勝，再度讓世界桌壇注意到這位來自台灣的後起之秀。在本屆世團賽中，郭冠宏多次擔任關鍵第三點，展現強心臟，3：2險勝德國名將弗朗西斯卡（Patrick Franziska）。淘汰賽接連擊敗丹麥與瑞典好手，其中在八強賽逆轉卡爾伯格（Anton Källberg）更是中華隊保底獎牌的轉折點。教練團對他的期待不止於此，目標是在年底前衝進世界排名前40，並在未來的國際舞台上，與林昀儒共同構築中華男團的不動核心。2008年出生於台南的郭冠宏，早在2022年就一戰成名。當時年僅13歲又2個月的他，以驚人之姿打破了由前輩江宏傑與林昀儒共同保持的紀錄，成為台灣桌球史上最年輕的成人國手。不僅如此，他更在國二時奪下全中運男單金牌，並於全國錦標賽決賽擊敗前輩彭王維，成為46年來最年輕的全國男單冠軍。2024年初，他更以未滿16歲4個月的年紀，打破林昀儒（16歲8個月）的紀錄，成為台灣史上進入世界排名前100位最年輕的男子選手。有趣的是，郭冠宏與桌球的緣分始於一場意外。由於母親經營音樂教室，他幼時曾學習鋼琴與小提琴，但因生性好動「坐不住」，幼稚園大班時被父母送去參加桌球樂樂班，自此開啟了他的怪獸級天賦。教練黃聖盛指出，郭冠宏除了擁有極其優異的戰略意識與大腦思維外，最突出的技術莫過於「左拍反手擰」。這項必殺技讓他在國際賽場上頻頻建功，甚至曾擊敗過中國世青賽兩屆冠軍向鵬等頂尖好手。台南曾培育出張雁書、江宏傑等知名國手，但在2019年後一度式微。郭冠宏的出現，被視為重新擦亮「台南幫」招牌的關鍵人物。與許多出國受訓的選手不同，郭冠宏是完全在台南桌球館本土訓練體系下成長的結晶。對於外界給予的「郭董」暱稱與期待，這位17歲的小將表現得十分沉穩。他曾堅定表示，知道自己肩負著復興台南桌球的重任，會持續朝著更高的目標邁進。出生日期：2008年10月24日（17歲）出生地：台灣台南市技術特點：左手持拍、反手擰技術突出、高戰略意識重要紀錄：台灣史上最年輕成人國手、史上最年輕全國男單冠軍、史上最年輕百大男單選手。