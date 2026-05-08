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洛杉磯湖人隊今（8）日將在客場與奧克拉荷馬雷霆展開季後賽次輪的第二戰。在首戰慘敗18分、且防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）因傷缺陣的情況下，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）傳出將變陣應戰。多位隨隊記者證實，深受外界關注的布朗尼（Bronny James）預計將重回9人輪替名單，在關鍵時刻上場分擔防守重任，這也是他職業生涯至今最重要的考驗。湖人在系列賽首戰不僅輸球，還折損了防守大鎖范德比爾特。《The Athletic》記者莫瑞（Law Murray）指出，瑞迪克計畫將原本的8人輪替擴大成9人，而要搶奪最終席位的正是布朗尼、克萊博（Maxi Kleber）與海耶斯（Jaxson Hayes）。隨後記者Benjamin Royer也證實，布朗尼「極有可能」在G2亮相。雖然布朗尼本季季後賽場均僅1.7分，但他在發展聯盟（G League）場均15.6分、3.6助攻的表現，展現出他正在逐漸適應職業強度。瑞迪克看中的並非他的得分爆發力，而是他在外線的防守壓迫感和年輕的雙腿，用以對抗雷霆隊後場驚人的推進速度。布朗尼的籃球之路堪稱奇蹟。自2023年7月發生心臟驟停驚魂後，他在克服先天性心臟缺陷重返球場後，2024年以第55順位加入湖人。身上背負著父子同台的巨大光環與壓力，布朗尼始終在NBA與G聯盟之間努力磨練，並在今年季後賽贏得教練團的信任。對湖人而言，這場比賽雖然不是「win or go home」的關鍵戰，但在0：1絕對落後且少了唐西奇（Luka Doncic）的情況下，若有布朗尼這樣的年輕戰力奇襲成功，將能極大地緩解主力輪替的負擔，並扭轉系列賽的走勢。