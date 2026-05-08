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克里夫蘭騎士在歷經七場大戰擊敗魔術後，東區準決賽首戰挑戰第一種子底特律活塞卻踢到鐵板。球隊核心之一的哈登（James Harden）更因單場發生7次失誤，遭到邁阿密熱火傳奇哈斯倫（Udonis Haslem）的猛烈砲轟，認為哈登的表現完全不符合其身分與資歷。在Prime的賽前講評中，三屆冠軍得主哈斯倫毫不留情地開酸。他指出，NBA史上只有五個人能連續17年打進季後賽，哈登就是其中之一，與史塔克頓（John Stockton）、馬龍（Karl Malone）等傳奇並列。哈斯倫憤怒地表示：「你打過這麼多次季後賽，到底為什麼還會傳出這種球？那些單手傳球根本是『自殺式傷害』，如果是我教兒子打球，他傳這種球我一定把他換下場！」哈斯倫直言，在東區準決賽這種層級的賽事中，看到一名老將犯下如此低級的錯誤，讓他感到不可理喻。根據Statmuse統計，哈登本季以245次失誤位居全聯盟第五，僅次於杜蘭特（Kevin Durant）、阿夫迪亞（Deni Avdija）、唐西奇（Luka Doncic）與布朗（Jaylen Brown）。在首輪對陣暴龍的系列賽中，擔任球隊進攻核心的哈登雖然場均能貢獻22分，但同時也伴隨著5.1次失誤與6.1次助攻，助攻失誤比並不理想。哈斯倫的批評似乎在週四的第二戰得到了驗證。根據現場快訊，哈登在次戰上半場手感依舊冰冷，10次出手僅中2球，且半場又出現了3次失誤，導致騎士隊在上半場結束時陷入落後僵局。對於哈登（James Harden）而言，雖然他生涯已累積173場季後賽出賽，但僅在雷霆時期打過一次總決賽。若這位36歲的老將無法擺脫軟手的狀況，騎士隊想要越過活塞這座大山，機會將微乎其微。