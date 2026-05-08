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2026年倫敦世界桌球團體錦標賽男子團體八強賽戰果出爐，日本男團在強投張本智和獨拿2分的關鍵發揮下，以3：1擊敗強敵德國隊，挺進四強並保底獎牌。 日本隊晉級後將與爆冷擊敗瑞典的中華男團狹路相逢，爭奪決賽門票。 面對即將到來的四強戰，日本主力張本智和與松島輝空皆展現強大自信，公開喊話目標直指金牌。日本隊在八強賽再度派出張本智和、松島輝空與戶上隼輔出戰。 儘管小組賽曾敗給德國，但此役張本智和展現截然不同的領袖氣質：張本智和以3：0乾淨利落地擊敗杜達（Benedikt Duda），三局僅讓對手拿到14分。第四盤面對曾於小組賽橫掃自己的邱黨，張本智和展現驚人的強心臟，連三局以2分險勝（12：10、15：13、11：9），處理關鍵分極其硬氣，幫助日本隊鎖定勝局。此外，18歲小將松島輝空也立下汗馬功勞，在第二盤以3：1逆轉擊敗德國一哥邱黨，終結個人在世乒賽的連敗陰影。賽後，日本隊員在接受日媒《Rallys》採訪時展現高度鬥志。張本智和表示，雖然再次拿到獎牌很開心，但他已不再滿足於過去兩屆的銅牌成績：「兩屆前拿到銅牌時我已經滿足了，但現在這支隊伍是可以以金牌為目標的。拿到獎牌與改變獎牌顏色同樣重要。」在擊敗此前戰勝自己的德國隊後，日本士氣大振，張本智和也鼓勵隊友，「拿到金牌的隊伍，不是那種全部3：0取勝的，而是無論在什麼情況下都能贏。我自己輸了也沒關係，只要隊伍能贏就行。」小將松島輝空也在個人社群媒體發文，興奮寫下：「成功拿到銅牌了！我會朝著金牌目標全力以赴！」中華男團在八強賽中以3：2險勝第一種子瑞典隊，目前士氣正旺。 下一場準決賽，中華隊將與士氣同樣高昂的日本男隊正面交鋒。而在另一半區，中國男隊預計將在八強戰對陣韓國隊，勝者將與巴西與法國之間的贏家爭奪另一個決賽席位。 中華男團能否在林昀儒帶領下，突破張本智和領軍的日本防線，成為本屆世乒賽最受關注的焦點。