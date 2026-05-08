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根據美媒《The Athletic》報導，因右腹斜肌受傷缺陣一個月的明星內野手貝茲（Mookie Betts），已確定於本周末在3A進行復健賽，最快將於下周對陣舊金山巨人的系列賽中重返大聯盟。然而，隨著貝茲、赫南德茲（Enrique Hernandez）等主將相繼歸隊，季初表現亮眼的韓國好手金慧成，正面臨輪值卡位戰的嚴峻考驗。自4月初對陣國民隊時受傷以來，身為8屆全明星、MVP等級的貝茲已經缺陣約一個月。道奇隨隊記者法比安（Fabian Ardaya）指出，貝茲的復健進度非常理想，計畫在下週一返回洛杉磯進行最後評估，如果沒有大礙，隔天就會回到大聯盟的輪值名單。貝茲受傷前本季僅出賽8場，打擊率1成79雖然偏低，但在得點圈打擊率高達3成75，正是目前道奇最需要的關鍵齒輪。他的回歸不僅能大幅強化游擊區的防守強度，也讓道奇在拚戰分區龍頭的路上注入強心針。隨著傷兵逐漸回歸，道奇隊內野輪值勢必面臨縮編。去年跟著道奇奪冠的韓國工具人金慧成，今年雖然從3A開季，但因為貝茲受傷獲得升上大聯盟的機會，本季繳出打擊率3成14、OPS .801以及5次盜壘的優異成績，與競爭對手艾斯皮諾（Santiago Espinal）不到2成的打擊率形成鮮明對比。韓媒引用美國媒體《FanSided》旗下專欄媒體《Dodgers Way》的文章以「Kike和貝茲即將回歸，金慧成會留下來嗎？『比Freeland穩定多了』」為題撰寫一篇報導。報導中指出道奇管理層季初對艾斯皮諾過度「執著」，目前看來完全是一場空，建議球隊應果斷放掉艾斯皮諾，留住金慧成。不過隨著「工具人」赫南德茲與貝茲同步歸隊，艾德曼（Tommy Edman）也在復健中，金慧成還是需要證明自己比另一位潛力股弗里蘭（Alex Freeland）更具穩定性。