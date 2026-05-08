波士頓塞爾提克本賽季以東區第二種子晉級季後賽。首輪對上第7種子的費城76人，在手握3：1的絕對優勢下，最終連輸三場遭到76人淘汰，塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）卻在直播中表示2025-26賽季，是他生涯中最喜歡的一年，名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在節目上怒噴布朗這時候應該要「閉嘴」並深刻反省。
首輪遭76人「下剋上」 布朗竟稱最愛今年
在季後賽首輪淘汰後，布朗在圖奇（Twitch）開直播與球迷互動，先前也曾因痛批恩比德（Joel Embiid）假摔引發外界討論，而近期布朗在直播上表示本賽季是他職業生涯中「最喜歡的一年」
史密斯怒噴布朗 應該要保持沈默
塞爾提克才剛經歷了隊史難堪的季後賽崩盤，這番「享受失敗」的言論立刻讓大批媒體與球迷感到不解，其中也包括了向來大砲性格的ESPN名嘴史密斯。史密斯在談話節目《First Take》中直接點名布朗，對其言論感到荒謬。他直言，身為球隊核心，在這種恥辱性的敗仗後，布朗應該保持沉默並深刻反省，而不是在直播上表示自己有多喜歡這個賽季。
對此，布朗也不甘示弱，直接在社群平台上回嗆史密斯，要他乾脆「直接退休」而面對布朗的挑釁，史密斯隨即在 X 上發長文回擊，「兄弟，我對你有愛，所以我不想說得太過分。但大家是在提醒你，你卻沒意識到。距離你們丟掉 3-1 領先還不到一週，你現在正坐在家裡看球，身為冠軍成員和總決賽 MVP，竟然說你『第一輪就被淘汰回家』的賽季是你最喜歡的一年？這跟我無關，重點在於你自己說了什麼。祝你休賽季愉快。」
事實上，這並非兩人首度交鋒。2024年史密斯就曾引述匿名消息來源，指稱布朗因為「自視甚高」的態度在聯盟中不討喜。
當時布朗不僅在奪冠遊行時穿上印有「說明你的消息來源」（State Your Source）的 T 恤公開開酸，兩人後來雖曾在節目中坐下來對談試圖破冰，但隨著這次季後賽的失利與口水戰，雙方的關係顯然再度降至冰點。
資料來源：《Basket News》
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在季後賽首輪淘汰後，布朗在圖奇（Twitch）開直播與球迷互動，先前也曾因痛批恩比德（Joel Embiid）假摔引發外界討論，而近期布朗在直播上表示本賽季是他職業生涯中「最喜歡的一年」
史密斯怒噴布朗 應該要保持沈默
塞爾提克才剛經歷了隊史難堪的季後賽崩盤，這番「享受失敗」的言論立刻讓大批媒體與球迷感到不解，其中也包括了向來大砲性格的ESPN名嘴史密斯。史密斯在談話節目《First Take》中直接點名布朗，對其言論感到荒謬。他直言，身為球隊核心，在這種恥辱性的敗仗後，布朗應該保持沉默並深刻反省，而不是在直播上表示自己有多喜歡這個賽季。
對此，布朗也不甘示弱，直接在社群平台上回嗆史密斯，要他乾脆「直接退休」而面對布朗的挑釁，史密斯隨即在 X 上發長文回擊，「兄弟，我對你有愛，所以我不想說得太過分。但大家是在提醒你，你卻沒意識到。距離你們丟掉 3-1 領先還不到一週，你現在正坐在家裡看球，身為冠軍成員和總決賽 MVP，竟然說你『第一輪就被淘汰回家』的賽季是你最喜歡的一年？這跟我無關，重點在於你自己說了什麼。祝你休賽季愉快。」
事實上，這並非兩人首度交鋒。2024年史密斯就曾引述匿名消息來源，指稱布朗因為「自視甚高」的態度在聯盟中不討喜。
當時布朗不僅在奪冠遊行時穿上印有「說明你的消息來源」（State Your Source）的 T 恤公開開酸，兩人後來雖曾在節目中坐下來對談試圖破冰，但隨著這次季後賽的失利與口水戰，雙方的關係顯然再度降至冰點。