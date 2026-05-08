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NBA東區次輪第二戰於今（8）日正式開打，由東區龍頭底特律活塞繼續在主場小凱撒競技場迎戰克里夫蘭騎士。活塞隊展現例行賽第一的統治力，憑藉狀元康寧漢（Cade Cunningham）全能的發揮，以及老將哈里斯（Tobias Harris）出色的防守表現，最終以107：97力克騎士，在系列賽取得2：0的領先優勢。本場比賽活塞隊核心康寧漢吸取了首戰效率不高的教訓，面對騎士的包夾防守，他展現了優異的大局觀，先以傳球帶動隊友三分火力，半場便幫助球隊取得11分領先。全場比賽，康寧漢14投7中，高效貢獻25分4籃板10助攻、另有1次抄截與2次阻攻。與之對位的騎士球星哈登（James Harden）則表現低迷，全場13投僅3中，僅得10分、6籃板、3助攻，並出現高達4次失誤，正負值-15為全場最低。哈登在攻防兩端皆被康寧漢完全壓制，其懶散且夢遊般的競技狀態成為騎士輸球的首要因素。除了坎寧安外，活塞隊老將哈里斯再次展現價值。他在防守端徹底鎖死騎士隊極具天賦的探花郎莫布里（Evan Mobley），僅讓對手得到9分。哈里斯個人則攻下21分、7籃板、2抄截與2阻攻的全面數據。此外，鄧肯·羅賓遜（Duncan Robinson）外線火力全開，單場命中5記三分球挹注17分。騎士隊此役以米契爾（Donovan Mitchell）表現最為出色，砍下全場最高的31分。易籃再戰後，騎士曾發起猛烈反撲，單節轟下32分一度追至僅剩1分差，並在末節初段短暫反超比分。然而，關鍵時刻活塞迅速調整給予回應，加上哈登的關鍵失誤葬送追分勢頭，騎士終究功虧一簣。