我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊今（7）日以97：107不敵底特律活塞，季後賽次輪系列賽陷入0：2的絕對落後。最讓克里夫蘭球迷崩潰的是，季中交易換來的明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）再度於季後賽迷航，單場僅拿10分還送出4次失誤，社群媒體上諷刺聲浪四起，更有記者挖出殘酷數據，直言哈登根本是活塞隊的「最佳第六人」。騎士隊當初交易哈登，正是為了在季後賽分擔當家球星米契爾（Donovan Mitchell）的進攻壓力。然而，哈登在昨日關鍵第二戰表現荒腔走板，全場13投僅3中，三分球更是4投0中，僅拿10分、6籃板、3助攻，卻出現4次失誤。這份表現隨即讓媒體以及球迷瘋狂開火。知名記者Erik Slater在社群媒體X上指出一項尷尬數據：「哈登在今年季後賽至今累計『投進52球、發生47次失誤』。」也就是說，哈登在季後賽的進球數竟然只比失誤多出5個。美記Ira Winderman也毒舌開酸：「季後賽哈登就是季後賽哈登」，諷刺他一到關鍵時刻就「軟手」的慣性。相較於哈登的低迷，米契爾在第二戰砍下31分，中鋒艾倫（Jarrett Allen）也以極高效率攻下22分。然而，哈登在場上不僅無法有效組織進攻，更數度出現致命的非受迫性失誤。金塊隊隨隊記者Ryan Blackburn就看不下去，在比賽中發文批評：「哈登又出現了一次完全沒人逼迫的低級失誤。」反觀活塞隊此役展現強大防守韌性，主將康寧漢（Cade Cunningham）繳出25分、10助攻的雙十數據，搭配哈里斯（Tobias Harris）的21分，讓騎士打得非常掙扎。騎士教頭阿特金森（Kenny Atkinson）賽前曾強調外線火力與減少失誤的重要性，但哈登顯然沒聽進去，同時自身的手感又陷入低谷，他在系列賽兩場下來累計28投僅9中、三分球11投1中，完全無法拉開活塞的內線防守空間，也因此在客場接連吞下2敗。