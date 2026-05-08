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合約期間 效力球隊 合約薪資 (美元) 2009-10 金州勇士 $2,710,560 2013-14 金州勇士 $9,887,642 2017-18 金州勇士 $34,682,550 2021-22 金州勇士 $45,780,966 2023-24 金州勇士 $51,915,615 2024-25 金州勇士 $55,761,216 累積總額 $413,605,897

NBA美國職籃（National Basketball Association）近年簽下價值估計達770億美元的新電視轉播合約，頂尖球星年薪動輒突破4000萬美元，但金州勇士隊超級巨星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）近期卻提出了令人震驚的觀點：他認為NBA球員的薪資其實被「低估」了。柯瑞直言，現行制度禁止球員參與球隊股權，導致球員無法共同分享球隊市值飆升後的巨額紅利。柯瑞本賽季領取5900萬美元的薪資，高居聯盟第一，而恩比德（Joel Embiid）與約基奇（Nikola Jokic）則以5500萬美元緊隨其後，NBA已經是北美四大運動中球員平均薪資最高的聯盟了。不過儘管這些數字對一般人而言已是天文數字，但柯瑞在上節目時卻表示，與球隊老闆賺取的財富相比，球員仍處於弱勢。柯瑞解釋，球員與聯盟、球隊本應是合作夥伴關係，但目前的集體談判協議（CBA）卻禁止現役球員持有球隊股份。他表示：「這些薪資數字聽起來很瘋狂，但與聯盟現在所獲得的收益相比，兩者差距可能是10倍以上。」他強調，球員無法在職業生涯中參與股權增值，是為什麼他認為球員被低估的主因。以柯瑞效力的金州勇士隊為例，該隊目前估值已超過110億美元（約合新台幣3454億元），高居NBA所有球隊之冠。若柯瑞能持有部分股份，其獲得的財富將遠超目前每年約6000萬美元的薪水。柯瑞下個賽季（合約最後一年）將領取6258萬7158美元的薪資。他坦言：「我們很幸運能以打籃球為生，並領取這樣的薪水，這都是應得的，因為這是一個特殊的產業。但我希望規則能儘早改變，讓球員能參與球隊股權與估值增長帶來的收益，因為這也是我們應得的。」根據統計，柯瑞職業生涯累積薪資已突破4億美元。