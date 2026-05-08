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克里夫蘭騎士隊今日在東區次輪第二戰以97：107不敵底特律活塞，系列賽陷入0：2落後困境。儘管騎士隊主力後衛哈登（James Harden）在此役達成了多項歷史里程碑，但他在場上的低迷表現與致命失誤，卻成為球隊輸球的關鍵因素，目前今年的季後賽他已經發生了47次失誤，有4場比賽失誤比他進球還多。本場比賽哈登在季後賽歷史數據上迎來四項進展，季後賽生涯第182場，追平猶他爵士傳奇史塔克頓（John Stockton），並列歷史第17位。季後賽累計罰中1168球，追平「歐尼爾」歐尼爾（Shaquille O'Neal），升至歷史第8位。另外，哈登季後賽累計999個籃板，超越「J博士」厄文（Julius Erving），並列歷史第53位。不過其季後賽目前已累計638次失誤，超越鄧肯（Tim Duncan）位列歷史第5位。哈登全場13投僅3中，命中率慘不忍睹，且末節僅1次出手未得分，更出現2次關鍵失誤。他在末節的正負值為-9，全場正負值-15更是全隊最低。騎士隊在本季季後賽的5場客場比賽全數落敗。球隊最大的病灶在於失誤控制，騎士已連續6場季後賽出現至少15次失誤，創下隊史最差紀錄。媒體《Basketball Forever》指出，哈登本季季後賽至今已累積47次失誤。數據統計更顯示，哈登在今年出戰的9場季後賽中，有4場比賽的失誤數多於進球數。美媒直言哈登在場上表現得不夠自信、防守端輕易被對手過掉，甚至公開發問：「他是不是已經老了？」。騎士主帥阿特金森（Kenny Atkinson）賽後為哈登的低迷承擔責任，他表示：「我們不能讓一名名人堂球員在下半場只出手兩次，這責任在我身上。」相較於哈登的掙扎，隊友米契爾（Donovan Mitchell）此役轟下31分、6籃板、3助攻，阿倫（Jarrett Allen）也挹注22分、7籃板，但兩人的努力仍難以彌補哈登與莫布里（Evan Mobley）低迷帶來的戰力缺口。騎士隊若想逆轉戰局，回到主場後必須全力改善失誤問題，並期待哈登能找回進攻侵略性，否則晉級之路將極度渺茫。