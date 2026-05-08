洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）因左腿筋二級拉傷，目前持續缺陣，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，唐西奇復健進度緩慢，仍無法進行全速奔跑或高強度的身體對抗練習，因此恐將缺席湖人對上奧克拉荷馬雷霆的系列賽。

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雷霆戰力強大　湖人少唐西奇恐難抵擋

雷霆在首輪展現了聯盟最強競爭力，在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）的帶領下，完成了今年季後賽首輪唯一的橫掃。儘管雷霆目前也面臨主力威廉斯（Jalen Williams）缺陣的困擾，但湖人失去核心東契奇的打擊顯然更為致命。

唐西奇復原進度緩慢　第二輪恐無緣復出

唐西奇是在4月3日對陣雷霆的比賽中受傷，隨後被診斷為「腿筋二級拉傷」。雖然當時評估僅缺席例行賽，但他不僅錯過首輪對火箭的全數賽事，目前狀況仍未達到復出標準。唐西奇在對上雷霆第二戰賽前受訪時透露：「最初核磁共振報告出來時，醫生建議需要8週的復原時間。我現在正盡一切努力配合治療，每天觀察身體反應。」

儘管灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）曾有加速復出的案例，但腿筋傷勢極易復發，湖人球團對此顯得極其謹慎。《ESPN》記者麥克梅納明（Evan McMenamin）更直言，東契奇雖然沒有明說，但言語間暗示了球迷「不要指望他在第二輪出現」

溫德霍斯特（Brian Windhorst）也表示，湖人內部對東契奇的復出並未抱持過度期待，「湖人並非活在幻想中，他們進入這輪系列賽時就很清楚東契奇不會在場上。外界不斷追問回歸日，但目前看來，這個問題短期內沒有答案。」

資料來源：《The Sporting News

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麥鈺妤編輯記者

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