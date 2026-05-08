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NBA季後賽東區準決賽第二戰中，底特律活塞今（8）日在主場再次展現東區龍頭威嚴，以107：97大勝克里夫蘭騎士，系列賽取得2：0的絕對領先。活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）再度開啟「超級巨星」模式，全場狂砍25分、10助攻，不僅帶領球隊守住勝利，更一舉刷新多項隊史與聯盟紀錄，狠狠打臉季後賽前「史上最差一號種子」的質疑。前三節僅拿13分的康寧漢，在決勝節再次展現接管比賽的能力。他在第四節6投3中，包括兩顆關鍵三分彈與4次罰球全進，單節獨拿12分。最精彩的一幕發生在終場前2分12秒，康寧漢頂著防守投進高難度的後仰三分，將領先拉開至9分，徹底擊潰騎士鬥志。康寧漢此役全場出賽42分鐘，以50%的命中率貢獻25分、10助攻、4籃板、2阻攻，真實命中率高達驚人的71.3%。根據統計，他過去五場場均轟下31.4分，三分球命中率是不可思議的55.2%，儼然已從全明星躍升為聯盟最頂級的超級巨星。康寧漢今日的亮眼成績單也替自己締造許多驚人紀錄。此役不僅生涯第三次季後賽繳出「25+10」追平隊史傳奇「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas），更以季後賽生涯場均28.6分躍居活塞隊史第一。放眼全聯盟，康寧漢目前在今年季後賽的總得分與總助攻皆位居第一，連續15場得分破20大關的表現更是歷史第四長，現年24歲的他，無疑已站上聯盟頂級球星的殿堂。美媒《ClutchPoints》在賽後也在社群平台上感嘆，活塞隊本季的季後賽之路走得驚心動魄。在首輪面對魔術時，活塞一度陷入1：3被聽牌的絕境，當時酸民早已準備好嘲諷他們只是例行賽一條龍、季後賽一條蟲的龍頭。然而這支活塞不僅成為NBA史上第15支完成1：3大逆轉的強隊，更將這股氣勢帶進次輪對抗騎士取得2：0領先。根據歷史數據，NBA系列賽取得2：0領先的球隊，晉級機率高達92%。《ClutchPoints》寫道：「曾經的輕視與嘲諷有多刺耳，如今活塞的回應就有多震撼。這支強韌的隊伍正穩紮穩打地邁向東區決賽。