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▲NBA在2024宣布延續與ESPN的合作關係，並與新加入的NBC和Amazon Prime Video達成新的11年770億美元（約合台幣2.52兆）電視轉播合約（圖／美聯社／達志影像）

▲克里夫蘭騎士隊的當家後衛米契爾（Donovan Mitchell）今天被問到自己是否有壓力時表示：「我只是打球而已，那些無家可歸、沒飯可吃的人才有壓力。」（圖／美聯社／達志影像）

▲柯瑞的訴求本質上是希望將球員與球隊的關係，從單純的「雇傭關係」升級為真正的「合夥人關係」（圖／取自金州勇士 X）

近期，NBA美國職籃（National Basketball Association）最高薪球員柯瑞（Stephen Curry）的一番言論，在籃球圈掀起了巨浪。他在節目中公開表示，雖然球星領著天價合約，但實質上卻被「低估」了。柯瑞的核心論點在於：現行勞資協議禁止球員參與球隊股權分配，使球員無法分享球隊價值飆升後的巨額紅利。這番言論引發了極端兩極的討論。有人支持柯瑞為球員爭取勞權，但也有人認為這反映了頂級運動員與現實生活的脫節。那麼，究竟柯瑞的訴求合理嗎？柯瑞在受訪時指出，NBA的發展增速驚人，無論與哪個時期相比，聯盟的規模與價值都幾乎增長了10倍。然而，球員作為這套娛樂體系的「核心商品」，卻受限於現行勞資協議，僅能領取固定薪資，無法從球隊股權與估值增長中獲利。他說的是事實，NBA在2024宣布延續與ESPN的合作關係，並與新加入的NBC和Amazon Prime Video達成新的11年770億美元（約合台幣2.52兆）電視轉播合約，這驚人的價碼讓這個聯盟未來十年肯定是欣欣向榮。主持人也舉例支持此觀點，認為像柯瑞、鄧肯（Tim Duncan）或諾威斯基（Dirk Nowitzki）這種效力單一球隊多年、共同「打造」出整支球隊價值的球星，無法獲得股權收益確實不合情理。以勇士隊為例，其市值已突破110億美元，若柯瑞能持有股份，其財富將遠超目前年薪6000萬美元的層次。然而，事實上NBA已經是北美職業運動中球員平均薪資待遇最高的聯盟了，更不要說球員的薪資是和聯盟營利掛鉤的，NBA以聯盟營利來提升球員合約可簽下的最大數字，柯瑞自己本賽季領取5900萬美元的薪資，而未來不少球星更是可以拿到6000萬美元以上的年薪，這都是因為NBA有在賺錢，而且這些錢能以制度的方式回到球員身上。因此也並非所有球員都認同「球員被虧待」的說法。前NBA球員帕森斯（Chandler Parsons）就坦言對柯瑞的言論感到震驚。他認為，球員是在做著熱愛的運動並領取3千萬、4千萬甚至6千萬美元的巨額財富，這已經是普通大眾難以企及的高度。克里夫蘭騎士隊的當家後衛米契爾（Donovan Mitchell）今天被問到自己是否有壓力時表示：「我只是打球而已，那些無家可歸、沒飯可吃的人才有壓力。」這和里拉德（Damian Lillard）當年說的不謀而合。警察、消防員、醫生或老師等工作強度高、壓力大且對社會有巨大貢獻的人，收入遠不及球員，這群領著天價合同的運動員更沒有理由抱怨薪資過低。更重要的是，這也不符合資本主義的運作方式，因為球隊運營離不開老闆的大量投入與承擔風險，球員作為「員工」實際上在簽下合約的那一刻，無論他是否打球都已經保障可以拿到這些錢，球員並不承擔運營風險，卻要求向老闆索要股權，這在商業邏輯上並不合理。柯瑞講話一向很得體，但他這次的評論卻可能有待商榷，顯然一些商業上的東西不是那麼簡單，而對於自己不熟悉的事物，應該要少發言。這方面詹姆斯（LeBron James）就一直做得很好。柯瑞的訴求本質上是希望將球員與球隊的關係，從單純的「雇傭關係」升級為真正的「合夥人關係」。從商業價值來看，勇士隊從一支平庸球隊變成全球市值最高的籃球特許經營權，柯瑞的貢獻確實是核心驅動力，這種「貢獻與回收不對等」是柯瑞的核心論據。然而，這涉及了薪資帽、競爭公平性等極其複雜的體系問題。若球員可以持股，小球市球隊將更難留住球星，甚至可能出現變相規避薪資上限的違規行為。柯瑞的論點雖然目前站不住腳，但它顯然代表著球員主流的想法，未來一定會有更多球星對此發聲。不只是籃球，同時間網球場辛納（Jannik Sinner）也在吵法網獎金的問題。比如辛納為首的球員就提出去年法網營收成長14%，但賽事總獎金卻只增加5.4%，這種分配不合理。我認為這種討論完全是有益勞資關係進步的。雖然球員持股並不恰當，但目前NBA給予球員的分紅是否合理？要不要調高或降低？這是可以討論的。在下一次勞資協議前，這個話題肯定會正式地被拿上桌討論。