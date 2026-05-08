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洛杉磯湖人正處於危急存亡之秋。在西區準決賽首戰被第一種子奧克拉荷馬雷霆以18分差距血洗後，全場僅拿90分的貧庸火力讓專家直言：「這支湖人已經跟不上時代。」ESPN名嘴威爾本（Michael Wilbon）更在建議湖人應考慮在今夏交易掉唐西奇（Luka Doncic）的明星隊友里夫斯（Austin Reaves）。「當我觀察雷霆、馬刺和灰狼時，他們都已經領先湖人了。」威爾本表示，即便是金塊也必須做出調整。他特別點名里夫斯是一個非常有趣的交易籌碼：「里夫斯是名好球員，但他一定要待在唐西奇跟詹姆斯（LeBron James）身邊嗎？我不知道，這支球隊有太多洞要補了。」威爾本直言，沒有誰是不能被交易的，「既然布朗（Jaylen Brown）可以被討論，里夫斯當然也可以，湖人必須變得更強。」27歲的里夫斯在例行賽無疑是名好手，本季場均23.3分、上季20.2分的表現有目共睹。其狡猾的突破技巧與誘使對手犯規的能力，曾被視為湖人的第三得分點。然而，里夫斯在「大場面」的表現卻令人失望。去年季後賽他投籃命中率僅30.4%，三分命中率更低到慘不忍睹的11.8%。今年在準決賽首戰，他的表現更是一場災難：全場18投僅中3，得分僅有8分，三分球則是5投0中。這種在大賽隱身的特質，讓湖人急於補強禁區的需求（特別是在先前交易掉戴維斯Anthony Davis後）顯得更為迫切。目前系列賽雖然才剛開始，但如果里夫斯無法在面對雷霆的高強度防守下證明自己能提供火力支援，威爾本提出的交易案恐怕將成為湖人管理層今夏的「無腦首選」。湖人需要的是能與唐西奇（Luka Doncic）完美互補的側翼或禁區戰力，而非另一位在關鍵時刻迷航的後衛。