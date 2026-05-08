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克里夫蘭騎士隊在今（8）日的NBA東區準決賽第二戰中，客場以97：107不敵底特律活塞，系列賽大比分陷入0：2落後。儘管球隊急需核心火力，但騎士球星詹姆斯·哈登（James Harden）本場表現再度失常，全場出戰37分鐘，13投僅3中，其中三分球4投0中，僅貢獻10分、6籃板、3助攻，並出現4次失誤。賽後面對表現失常的質疑，哈登在受訪時顯得相對淡定。他坦言：「就是投不進球。下半場我記得我只出手了兩次，但我覺得球在轉動，我們得到了更好的出手機會」。哈登進一步解釋，他是在選擇合適的出擊點，尋找對球隊最有利的打法。對於球隊整體表現，哈登認為防守端相當穩固，勝負關鍵在於籃板球的控制。他也提到下半場球隊在控制失誤方面有所進步，接下來的首要任務就是把球投進。騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）也在賽後公開為哈登辯護。針對哈登下半場僅出手2次的數據，阿特金森表示：「我看到的是他做了11次正確選擇，這也許是我們下半場進攻更好的原因」。他指出對手派出最強的防守球員盯防哈登，因此轉移球是正確的決定。雖然阿特金森也坦承不滿意哈登僅有2次出手，認為教練團必須做得更好來幫助他，但他仍強調：「我為他感到驕傲，因為他一直在尋找空位的隊友」。然而，美國媒體與記者對於哈登與教練團的說法並不買單。媒體《Land of Lowlights》直接在社群平台上開酸，稱哈登是「有史以來最偉大的季後賽掉鏈子大師」（The greatest Playoff choker OF ALL TIME）。資深記者東尼·瓊斯（Tony Jones）則從身體素質的角度進行深度剖析。他撰文指出：「這不是哈登打得差，而是他在身體上已經不再具備擊敗季後賽級別防守的能力」。瓊斯認為哈登在例行賽雖然好用，但目前的狀態可能已經不再適合高強度的季後賽戰場。