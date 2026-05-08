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克里夫蘭騎士在東區準決賽陷入絕境，今（8）日於客場面對第一種子底特律活塞，騎士核心哈登（James Harden）再度打出災難級的一戰，全場僅拿10分且發生4次失誤，最終騎士以97：107吞下二連敗。面對外界排山倒海的批評，騎士總教練艾特金森（Kenny Atkinson）並未指責球員，反而選擇將責任全部攬在自己身上。哈登在G2出賽37分鐘，13投3中的手感極度冰冷，甚至出現失誤數（4次）比進球數（3球）還要多的窘境。最令人費解的是，哈登在整個下半場僅出手2次，關鍵的第四節更是只有1次出手。對此，艾特金森教練在賽後語氣堅定地表示：「這完全是我的責任。他在下半場只有兩次出手，我必須對此負責。我們試圖在下半場推快進攻節奏，雖然哈登在出球方面做得很棒，但我們的體系並未能在球傳出去後，再重新回到他或米契爾（Donovan Mitchell）的手中。」儘管艾特金森有意護航，但哈登的表現下滑已是不爭的事實。哈登目前在季後賽場均發生高達5.2次失誤，且在他為騎士出戰的9場季後賽中，竟然有4場比賽的失誤數高於進球數。這種「負產出」的表現，對於一支志在奪冠的球隊來說是難以想像的。艾特金森補充道：「我們不能讓一名名人堂等級的球員在下半場只投兩次球，這是我必須去解決的問題。」騎士在系列賽陷入0比2的絕對落後，接下來回到主場後勢必迅速找回進攻節奏，艾特金森寄望哈登能對此做出強烈回應，並找回首輪場均22分時的侵略性。東區準決賽第三戰將於10日移師克里夫蘭開打。