底特律活塞今（8）日在東區季後賽次輪G2以107：97擊敗克里夫蘭騎士，系列賽取得2：0領先，活塞後衛詹金斯（Daniss Jenkins）此戰板凳出發繳出14分、6籃板、4助攻，G1詹金斯也繳出12分、7籃板、3助攻的好表現，化身活塞板凳暴徒，詹金斯生涯歷經落選，去年在活塞僅出賽7場，但本季迎來爆發並成為季後賽奇兵。
高中時期默默無名 詹金斯大學打出表現
詹金斯來自達拉斯，高中時期並不是享譽全美的大物高中生，甚至連美國權威招募網站247Sports的評分都沒有，詹金斯高中畢業後受到太平洋大學青睞，大一成為球隊主力，大二就蛻變成隊內得分王，但此時招募他進來的前NBA球星史陶德邁爾（Damon Stoudamire）離開球隊，詹金斯也沒有選擇繼續留在太平洋大學。
離開太平洋大學後，詹金斯選擇到社區大學就讀，依舊保持優異表現，並獲得美國大學傳奇教練皮提諾（Rick Pitino）青睞，先後效力於愛奧那大學（Iona）及聖若望大學（St. John's）。儘管詹金斯在聖若望入選了大東區（Big East）年度第二隊，但當時已 22 歲的他，在選秀市場眼裡被視為「大齡新秀」，最終遺憾落選。
詹金斯選秀落選 今年成活塞重要一員
但詹金斯最終仍獲得活塞一紙雙向合約，去年在NBA詹金斯僅獲得7場的出賽時間，留下場均1分、0.3籃板、0.4助攻的表現，但今年球季開始前，詹金斯在夏季聯盟打出優異表現，例行賽在活塞飽受傷兵之苦時，詹金斯扛起球隊替補後衛。最終詹金斯在例行賽繳出9.3分、2.3籃板、3.9助攻的表現，並成為球隊輪替中不可或缺的一員。
現在的活塞陣中有像康寧漢（Cade Cunningham）、哈里斯（Tobias Harris）這種學生時期享譽全美的高天賦球員，也有詹金斯與羅賓森（Duncan Robinson）靠努力拼出一席之地的球員，底特律媒體也表示：「詹金斯是那種你無法不為他加油的球員。」這種天賦與韌性的結合，也創造了活塞今年特殊的賽季氣氛。
資料來源：《The Sporting News》
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詹金斯來自達拉斯，高中時期並不是享譽全美的大物高中生，甚至連美國權威招募網站247Sports的評分都沒有，詹金斯高中畢業後受到太平洋大學青睞，大一成為球隊主力，大二就蛻變成隊內得分王，但此時招募他進來的前NBA球星史陶德邁爾（Damon Stoudamire）離開球隊，詹金斯也沒有選擇繼續留在太平洋大學。
離開太平洋大學後，詹金斯選擇到社區大學就讀，依舊保持優異表現，並獲得美國大學傳奇教練皮提諾（Rick Pitino）青睞，先後效力於愛奧那大學（Iona）及聖若望大學（St. John's）。儘管詹金斯在聖若望入選了大東區（Big East）年度第二隊，但當時已 22 歲的他，在選秀市場眼裡被視為「大齡新秀」，最終遺憾落選。
詹金斯選秀落選 今年成活塞重要一員
但詹金斯最終仍獲得活塞一紙雙向合約，去年在NBA詹金斯僅獲得7場的出賽時間，留下場均1分、0.3籃板、0.4助攻的表現，但今年球季開始前，詹金斯在夏季聯盟打出優異表現，例行賽在活塞飽受傷兵之苦時，詹金斯扛起球隊替補後衛。最終詹金斯在例行賽繳出9.3分、2.3籃板、3.9助攻的表現，並成為球隊輪替中不可或缺的一員。
現在的活塞陣中有像康寧漢（Cade Cunningham）、哈里斯（Tobias Harris）這種學生時期享譽全美的高天賦球員，也有詹金斯與羅賓森（Duncan Robinson）靠努力拼出一席之地的球員，底特律媒體也表示：「詹金斯是那種你無法不為他加油的球員。」這種天賦與韌性的結合，也創造了活塞今年特殊的賽季氣氛。
資料來源：《The Sporting News》