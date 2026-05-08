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洛杉磯湖人今（8）日作客奧克拉荷馬雷霆進行西區準決賽第二戰，力求扳平系列賽。不過，比賽剛開打不久就傳出令人揪心的畫面，頭號球星詹姆斯（LeBron James）在一次進攻中遭遇強烈肢體碰撞後倒地，隨後被拍到跛腳且露出痛苦表情，讓紫金軍團的晉級之路再添陰霾。第一節詹姆斯展現侵略性，在對抗雷霆中鋒威廉斯（Jaylin Williams）時強行取分，但在空中失去重心重摔在地。由於現場裁判並未響哨吹判犯規，詹姆斯起身後顯得相當憤怒，甚至當面怒斥裁判的吹判標準。隨後幾分鐘，詹姆斯被捕捉到在跑動中明顯跛腳，且多次露出咬牙忍痛的表情。儘管身體出現明顯痠痛與不適，這名即將年滿42歲的老將依然選擇留在場上，不願在此時拋下球隊。事實上，詹姆斯自首輪對陣火箭的系列賽以來就一直承擔沈重的工作負荷。他在先前受訪時曾坦言，在經歷高強度的消耗戰後，身體感覺「並不好」。但唐西奇（Luka Doncic）因腿筋傷勢無限期缺陣，加上肯納德（Luke Kennard）與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等主力同樣帶傷，詹姆斯已沒有任何休息的空間。總教練瑞迪克（JJ Redick）賽前表示，他不需要為詹姆斯制定多麼複雜的計畫，「他已經打過近300場季後賽，他知道該如何在高強度的對抗中統治比賽，不論身體是否有傷。」截至發稿為止，詹姆斯目前攻下10分、2籃板與5助攻，雖然數據依然穩定，但在雷霆年輕球員的不斷施壓下，詹姆斯的體能與傷勢狀況將成為球隊勝負關鍵。