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▲密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）傳出對加盟波士頓塞爾提克不感興趣，其未來的交易動向引發全美關注。（圖／美聯社／達志影像）

根據知名記者費雪（Jake Fischer）爆料，克里夫蘭騎士隊也正式加入「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的爭奪戰。消息指出，騎士隊早在今年交易截止日前就曾報價給公鹿，而公鹿隊開出的代價也隨之曝光，點名要求騎士必須送出防守核心莫布利（Evan Mobley）以及未來所有可交易的首輪選秀權。費雪在報導中詳細披露了雙方的交涉細節，當騎士主動詢問字母哥的交易可能性時，公鹿管理層展現了強硬的姿態，不僅索要未來所有可交易的首輪選秀權，更指名莫布利作為核心籌碼。除了騎士隊外，近幾個月來包括紐約尼克、波特蘭拓荒者，甚至連近期加入戰局的波士頓塞爾提克，都被視為潛在的追求者。字母哥雖然在賽季末遭遇傷病困擾，但他在場上的統治力與MVP等級的身手，依然讓全聯盟為之瘋狂。據傳多支競爭球隊的高層都表示，如果真的能換到字母哥，幾乎所有球隊都願意傾巢而出，直接梭哈豪賭字母哥未來的生涯。面對字母哥可能離隊的流言四起，公鹿隊老闆哈斯蘭（Wes Edens）日前接受訪問時，展現了與去年休賽季拉鋸戰截然不同的態度。他坦言，他不希望去年的轉隊鬧劇重演，並認為6月的選秀大會是一個關鍵的決策節點。哈斯蘭強調：「如果字母哥最終決定去別隊，我們必須在選秀前儲備足夠的交易資產來重新建隊；若他選擇留下來，我們的補強思路也必須完全不同。」這番發言被外界解讀為公鹿管理層已做好了分道揚鑣的心理準備，如果沒辦法獲得字母哥的留隊承諾，極有可能在今夏選秀會前就將這名隊史傳奇球星送走。字母哥職業生涯至今皆在密爾瓦基度過，並在2021年帶領球隊奪冠，建立了一段屬於自己的王朝。然而，隨著球隊競爭力下滑與管理層之間的摩擦，種種跡象顯示這段關係已降至冰點。即便字母哥最終決意離開，公鹿依然能靠著他仍處巔峰的交易價值，換回足以讓球隊快速重建的豐厚籌碼。這場影響未來幾年聯盟格局的超級球星異動案，預計將在選秀會前迎來最終結局。