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現年41歲的鐵血大索塔克（PJ Tucker）於今（8）日透過個人Instagram宣布正式退役，結束長達20年的職業生涯。塔克感性寫道：「籃球成為我的工作已經20年了，這40多年來我無法想像除了打球以外的任何事。現在，我要從NBA退役了，但我永遠不會停止打球。」消息一出，隨即引發全聯盟球星的致敬浪潮。塔克在擁有超過95萬粉絲的個人IG上寫道：「這20年來籃球是我的工作，但在這40多年的人生裡，我根本無法想像做除了籃球以外的任何事。所以，就在這裡宣布從NBA退休吧……但我永遠不會停止打球。」這段感言立刻吸引了無數球星留言祝福。曾與他並肩作戰的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）興奮直呼：「我的兄弟，恭喜你！真正的硬漢（Real 1）」；唐斯（Karl-Anthony Towns）則稱讚他是「真正的OG」，他的前東家費城76人與公鹿隊也紛紛留言「Congrats champ!」祝賀這位冠軍功臣。塔克的職業生涯並非一帆風順。2006年以次輪第35順位加入多倫多暴龍後，一年後就被裁掉，隨後他在海外聯盟流浪長達5年。直到2012年重返鳳凰城太陽，他才憑藉窒息式的防守、不知疲倦的拚搶與精準的底角三分在聯盟站穩腳跟。塔克職業生涯最輝煌的時刻莫過於2021年。當時他被視為密爾瓦基公鹿隊衝擊冠軍的最後一塊拼圖，在季後賽中主要對位杜蘭特（Kevin Durant）等頂級巨星，最終成功幫助公鹿奪得隊史第二座總冠軍。他那句名言「We dogs」，至今仍是公鹿冠軍文化的象徵。塔克生涯曾效力過暴龍、太陽、火箭、公鹿、熱火、費城 76 人、快艇及尼克等8支球隊。雖然生涯場均數據僅6.6分、5.4籃板，但他在季後賽出賽超過3000分鐘、9度殺入季後賽的紀錄，足以證明所有爭冠球隊對他的信任。他是那種數據統計無法顯現，卻能讓對手很頭痛的防守硬漢，同時也是更衣室內最具分量的領袖聲音。