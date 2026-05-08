美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平，開季至今6場先發防禦率僅0.97，暫居目前大聯盟防禦率王，根據美媒《CBS Sports》預測大谷翔平本季有機會挑戰繼2014年的克蕭（Clayton Kershaw）後首位「同年包辦年度 MVP 與賽揚獎」的投手。而《CBS Sports》也指出大谷翔平在賽揚獎的最大勁敵是海盜王牌史金恩茲（Paul Skenes）
大谷翔平暫居防禦率王 展現「二刀流」恐怖實力
儘管受限於道奇隊的 6 人輪值與「投一休六」的節奏，大谷翔平目前僅累積37局投球，與國聯投球局數領先者、馬林魚王牌艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）的51.2局有段落差，但其宰制力無庸置疑。目前國聯防禦率第二名為大都會的霍姆斯（Clay Holmes）雖投出1.69的防禦率，但和大谷翔平依舊有段差距。
在打擊端，大谷翔平目前繳出0.248/0.389/0.442 的打擊三圍，外加 6 轟、15 打點、5 盜。雖然報導認為若以「大谷標準」來看略顯低調，但仍遠高於聯盟平均。
挑戰克蕭後首人紀錄 最大阻礙是海盜王牌
《CBS Sports》在報導中指出，若將這份打擊價值與投手丘上的貢獻相加，現階段的國聯 MVP毫無疑問非大谷翔平莫屬。若能維持下去，大谷翔平有望成為自2014年的克蕭（Clayton Kershaw）後首位同年奪下兩項最高榮譽的球員。
然而，大谷翔平想達成此紀錄仍有兩大阻礙。首先是身為先發投手能否在漫長賽季中維持目前的數據；第二則是強敵環伺，尤其是去年賽揚獎得主、海盜隊的火球男史金恩茲（Paul Skenes）。
雖然史金恩茲開季表現一度不穩，但近期狀態回穩，防禦率也降至2.36，《CBS Sports》最終在預測中語帶保守地表示：「MVP或許是大谷翔平，但賽揚獎很可能被史金恩茲蟬聯。」
資料來源：《東京體育》
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儘管受限於道奇隊的 6 人輪值與「投一休六」的節奏，大谷翔平目前僅累積37局投球，與國聯投球局數領先者、馬林魚王牌艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）的51.2局有段落差，但其宰制力無庸置疑。目前國聯防禦率第二名為大都會的霍姆斯（Clay Holmes）雖投出1.69的防禦率，但和大谷翔平依舊有段差距。
在打擊端，大谷翔平目前繳出0.248/0.389/0.442 的打擊三圍，外加 6 轟、15 打點、5 盜。雖然報導認為若以「大谷標準」來看略顯低調，但仍遠高於聯盟平均。
挑戰克蕭後首人紀錄 最大阻礙是海盜王牌
《CBS Sports》在報導中指出，若將這份打擊價值與投手丘上的貢獻相加，現階段的國聯 MVP毫無疑問非大谷翔平莫屬。若能維持下去，大谷翔平有望成為自2014年的克蕭（Clayton Kershaw）後首位同年奪下兩項最高榮譽的球員。
然而，大谷翔平想達成此紀錄仍有兩大阻礙。首先是身為先發投手能否在漫長賽季中維持目前的數據；第二則是強敵環伺，尤其是去年賽揚獎得主、海盜隊的火球男史金恩茲（Paul Skenes）。
雖然史金恩茲開季表現一度不穩，但近期狀態回穩，防禦率也降至2.36，《CBS Sports》最終在預測中語帶保守地表示：「MVP或許是大谷翔平，但賽揚獎很可能被史金恩茲蟬聯。」
資料來源：《東京體育》