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▲裁判起初吹罰亞歷山大進攻犯規，雷霆隊隨即提出挑戰，沒想到挑戰結果不僅失敗，裁判更在檢視錄影後判定這是一次不必要的危險動作。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊今（8）日在西區次輪第二戰客場挑戰奧克拉荷馬雷霆隊。比賽進入下半場開局不久，場上爆發激烈肢體衝突，雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因夾住湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）的手臂並發力，導致後者痛苦倒地。裁判在觀看回放後，決定將此動作升級為一級惡意犯規，SGA也因深陷犯規麻煩被迫提前下場。第三節比賽進行到10分34秒時，里夫斯與亞歷山大在場上發生對抗，里夫斯的手臂不慎伸進亞歷山大的腋下。此時亞歷山大用力夾住里夫斯的手臂並發力扭動，導致里夫斯失去平衡，痛苦地倒在地板上大聲哀叫。裁判起初吹罰亞歷山大進攻犯規，雷霆隊隨即提出挑戰，沒想到挑戰結果不僅失敗，裁判更在檢視錄影後判定這是一次不必要的危險動作。裁判對著轉播鏡頭解釋：「亞歷山大有一個夾手臂的動作，存在潛在的傷人可能性，因此升級為一級惡意犯規！」這次判決對雷霆隊戰力造成重大打擊。雷霆記者布蘭登·拉巴爾（Brandon Rahbar）指出，亞歷山大在第三節剩餘10分34秒時就已累積4次犯規，其中包含3次進攻犯規，迫使他必須回到板凳席觀察。此外，比賽情緒也波及到場邊。湖人舊將、現效力於雷霆的卡魯索（Alex Caruso）因在板凳席情緒激動地向裁判抱怨判決，被吹罰一次技術犯規。所幸里夫斯在經過短暫緩解後傷勢並無大礙，隨後執行罰球並繼續比賽。針對SGA單場吞下3次進攻犯規，雷霆記者拉巴爾在社群媒體上發文酸諷：「裁判們可能看杰倫·布朗（Jaylen Brown）的直播看太多了」，藉此表達對裁判判決尺度過於敏感的不滿。隨著系列賽對抗強度不斷提升，雙方的肢體碰撞與裁判的哨音準則，無疑將成為接下來比賽勝負的關鍵變數。