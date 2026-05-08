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洛杉磯湖人隊今（8）日繼續在季後賽次輪第二戰客場挑戰奧克拉荷馬雷霆，儘管球隊陷入苦戰，但日本前鋒八村壘個人表現依舊亮眼。他在上半場僅出手5次便命中4球，攻下11分、3籃板，其中三分球更是4投3中，這讓他季後賽生涯總得分正式突破500分大關，成為亞洲籃壇史上第3人，更有望在今年季後賽挑戰姚明與克拉克森（Jordan Clarkson）的歷史紀錄。在今日比賽過後，八村壘達成季後賽生涯500分的里程碑，成為亞洲籃壇歷史上第三位達成此成就的球員。目前亞洲球員季後賽總得分榜榜首為猶他爵士隊菲律賓裔克拉克森的558分，第二則是傳奇中鋒姚明的555分。值得注意的是，姚明職業生涯受傷病所困，僅參加過28場季後賽，留下場均19.8分、9.3籃板的驚人數據。而八村壘目前年僅28歲，隨著湖人在季後賽的征程推進，他極有可能在接下來的幾場比賽中接連超越姚明與克拉克森，問鼎「亞洲季後賽得分王」的寶座。目前效力灰狼隊的李凱爾（Kyle Anderson）以356分暫居其後。除了寫下新得分里程碑外，八村壘今日同時寫下一項連超級射手柯瑞（Stephen Curry）都未曾達成的恐怖神蹟。根據美媒《OptaSTATS》數據統計，八村壘已在季後賽連續10場比賽達成「三分球命中率至少50%」的表現，刷新NBA季後賽歷史最長紀錄。本季季後賽至今，八村壘場均貢獻16.1分、3.7籃板，每場能以高達57%的外線命中率轟入2.9記三分球，真實命中率（TS%）來到驚人的66%。這種極致的進攻效率，已讓他成為湖人陣中除了詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）外，最不可或缺的火力。