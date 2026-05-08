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若單場累計：如果亞歷山大在同場比賽領到第二次一級惡意犯規，他將被自動驅逐出場，並面臨至少2000美金的罰款。





聯盟調查權：NBA官方在賽後保有介入調查的權利。如果聯盟認定該動作具備蓄意傷人意圖，有權將其追溯升級為二級惡意犯規，屆時可能面臨罰款甚至禁賽。





奧克拉荷馬雷霆在西區準決賽首戰大勝後，第二戰（G2）卻陷入了前所未有的情緒泥沼。新科MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在第三節剛開賽不久，就因為對洛杉磯湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）採取危險的鎖臂動作，領到了職業生涯第一記惡意犯規（Flagrant 1），這起事件不僅引發湖人板凳席暴動，更讓外界擔憂SGA是否會遭到禁賽處分。意外發生在第三節剩下10分34秒時，當時亞歷山大在無球狀態下與里夫斯發生推擠，隨後SGA死死鎖住里夫斯的手臂，導致裁判立刻吹哨並進行重播檢視。最終，裁判將原本的一般犯規升級為一級惡意犯規。這對一向以冷靜著稱的亞歷山大而言極為罕見，這是他職籃生涯（含例行賽與季後賽）合計第582場比賽，卻是他首度被判定惡意犯規，顯見系列賽的對抗強度已讓這位MVP也開始產生情緒波動。根據NBA官方規則手冊，一級惡意犯規（Flagrant 1）在比賽結束後「並不會」觸發任何自動的追加懲處。然而，這並不代表亞歷山大完全沒事。規則指出：雖然目前看來亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在第三戰（G3）禁賽機率較低，但這次判罰已為他敲響警鐘。在接下來的比賽中，若亞歷山大再有類似動作，他在季後賽累積的惡意犯規點數將會攀升，一旦達標將面臨自動禁賽。