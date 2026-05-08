芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太於今（8）日在主場對陣辛辛那提紅人隊的比賽中掛帥先發。他主投6局僅失1分，並狂飆10次三振，成功奪下本季第4勝。在今永的優質先發帶領下，小熊隊以8：3獲勝，不僅豪奪9連勝，更寫下主場15連勝的驚人紀錄。

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無需150公里球速　「投球哲學家」的省力藝術

本場比賽今永昇太共計投出99球，最令人驚訝的是，全場沒有任何一球超過150公里，最快球速僅為148公里。曾長期擔任今永在橫濱DeNA時期隨隊記者的觀察家分析，雖然今永在日職時期時常投出超過150公里的火球，但邁入大聯盟第3年的他，已將重點轉向如何在「投一休四」的高強度節奏下穩定發揮。

今永目前將「不累積疲勞」視為首要課題，放棄盲目追求球速，改以更高層次的投球藝術與打者周旋。這種轉變讓他即便在球速不快的情況下，依然能維持極高的穩定度。

第六局嘗試新球路　投球哲學家又有新招

在今天的比賽中，今永在第6局遭遇本場唯一的失分，被紅人隊史都華（DJ Stewart）擊出左外野陽春砲。今永賽後透露，當時因球隊領先幅度較大，他在該局嘗試了一些新東西，雖然結果不如預期，但他認為這是「只有在這種比賽狀況下才能進行的嘗試」。

他在第6局大膽挑戰好球圈，測試直球與變化球在積極進攻好球帶時的成效。儘管因此失分，但對於追求長效續航力的今永而言，這是一次寶貴的實戰測試，有助於他在接下來的賽季中優化投球策略。

今永昇太在場上頻頻陷入沉思的表情，再度成為媒體焦點。隨隊記者指出，今永在失分後或被擊出大飛球時，時常仰望天空或低頭思索，這正是他「投球哲學家」稱號的由來。


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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...