效力運動家體系的旅美好手莊陳仲敖本季原從3A出發，但前兩戰表現不佳，在4月11日被下放至2A，昨（7）日莊陳仲敖迎來重返3A首戰，對上雙城3A莊陳仲敖投出6局失3分的優質先發，莊陳仲敖退場時運動家3A以2：3落後，最終運動家3A未能逆轉，讓莊陳仲敖吞下本季3A第2敗。而同樣效力運動家體系的林維恩，今（8）日在對上教士2A的比賽，6局狂飆10K，拿下本季第2勝。

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莊陳仲敖重返3A　繳6局優質先發

莊陳仲敖本季在3A前2場先發，合計投7.2局、防禦率高達9.39，隨後被運動家下放至2A調整，莊陳仲敖在2A先發4場拿下2勝1敗，繳出21次三振、防禦率2.74的表現，並被運動家重新升上3A。雖重返3A首戰就吞敗，但莊陳仲敖狀態明顯要比開季來得出色，繳出6局失3分的優質先發，另有1次三振。

林維恩單場狂飆10K　寫旅美生涯單場新高

林維恩今日掛帥先發對上教士2A，主投6局被敲出4支安打失2分，沒有投出保送並投出旅美生涯單場紀錄的10次三振，成功拿下本季第2勝，賽後防禦率為1.85，總計投出43次三振、WHIP僅0.91。

資料來源：《MILB

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...