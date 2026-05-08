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▲麥凱恩是在三個月前被費城76人交易至雷霆。這位2024年的首輪第16順位新秀，上賽季本具備挑戰年度新人王的潛力，卻因半月板撕裂與傷病問題在費城逐漸掉出輪替。（圖／美聯社／達志影像）

奧克拉荷馬雷霆隊在西區次輪展現強大陣容深度，除了核心球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）外，季中交易加盟的二年級後衛麥凱恩（Jared McCain）成為系列賽最亮眼的奇兵。在與洛杉磯湖人的次輪對決中，麥凱恩連續兩場比賽展現神準外線，合計三分球10投8中，成為雷霆系列賽取得2：0優勢的關鍵人物。在今日進行的系列賽第二戰中，雷霆在第三節發起猛攻。里夫斯（Austin Reaves）的失誤與杰林·威廉斯（Jaylin Williams）完成的高難度「4分打」點燃了主場氣氛，雷霆轟出一波21：5的攻勢，將領先擴大至雙位數。麥凱恩在第三節表現極為高效，單節三分球2投2中貢獻8分。全場比賽他替補出戰17分鐘，以11投7中、三分球5投4中的超高準星，攻下18分。加上首戰同樣三分球5投4中的表現，他兩場合計投進8記三分球，命中率高達80%。麥凱恩是在三個月前被費城76人交易至雷霆。這位2024年的首輪第16順位新秀，上賽季本具備挑戰年度新人王的潛力，卻因半月板撕裂與傷病問題在費城逐漸掉出輪替。雷霆總經理普雷斯蒂（Sam Presti）趁機以低價「抄底」，僅付出一個2026年首輪籤與三個次輪籤便換得這位神射手。眼見麥凱恩在季後賽大放異彩，美國記者馬歇爾·格林（Marshall Green）不禁在社群媒體發問：「為什麼76人要交易走麥凱恩？」。這筆交易如今看來，無疑是76人送給雷霆的一份「季後賽大禮」。儘管加入球隊時間不長，麥凱恩已迅速贏得雷霆球迷與隊友的喜愛。他在首戰投進三分球後，與主場球迷互動的「三指」慶祝手勢已成為雷霆季後賽的標誌性畫面。雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）高度評價這位小將的職業態度：「他的職業精神、對技術的專注以及在團隊體系內打球的意願，讓他很快就獲得了更衣室的尊重」。即使目前正隨雷霆征戰西區次輪，麥凱恩也表示他仍會關注前隊友們在東區的賽況並為他們加油。隨著雷霆帶著2：0的領先優勢前往洛杉磯，這位出身加州的「加州男孩」麥凱恩，將在接下來的客場賽事中繼續成為湖人防線的夢魘。