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洛杉磯湖人隊今（8）日在季後賽次輪第二戰作客衛冕軍奧克拉荷馬雷霆。儘管「詹皇」詹姆斯（LeBron James）迎來職業生涯第300場季後賽的神級里程碑，成為NBA歷史第一人，且與里夫斯（Austin Reaves）合力砍下54分，但湖人仍難敵雷霆下半場的猛烈攻勢，終場以107：125吞下客場二連敗，系列賽陷入0：2的絕境。現年41歲的詹姆斯（LeBron James）今日達成一項前無古人的壯舉，他成為NBA歷史上首位季後賽出賽達300場的球員，大幅領先第二名費雪（Derek Fisher）的259場。此外，詹皇在41歲高齡連續四場季後賽繳出「20+分、6+助攻」，持續刷新史上最老紀錄。詹姆斯在首節便展現強烈進攻慾望，雖然一度遭遇雷霆包夾並被撞倒在地、未獲裁判鳴哨，但他仍憑藉老練經驗在上半場穩定輸出。半場結束時，湖人靠著詹皇與八村壘的外線火力，一度以58：57領先1分。雙方易籃再戰後，雷霆隊展現衛冕軍強大的實力，防守悍將多特（Luguentz Dort）針對詹皇貼身防守，導致他的體能迅速下滑。雷霆在第三節打出36：22的攻勢，單節淨勝14分徹底拉開差距。雖然里夫斯今日走出首戰低迷，全場16投10中砍下全隊最高的31分，試圖在末節率領球隊反撲並一度追至5分差，但雷霆隊總能及時回應。詹皇最終繳出23分、6助攻、3抄截的全能數據，卻仍無法阻止雷霆在主場捍衛勝利。湖人今日失利的一大主因在於內線失守，艾頓（Deandre Ayton）面對雷霆哈騰（Isaiah Hartenstein）與霍姆格倫（Chet Holmgren）的雙塔包夾，進攻端嚴重受挫，全場7投僅1中，僅得3分，無法提供適時的火力支援。由於湖人少主唐西奇（Luka Doncic）持續因傷缺陣，依舊不知道何時能夠回歸，因此湖人眾將目前在面對沒輸過他們的雷霆時，顯得難以招架。在系列賽0：2落後的情況下，下一戰雙方將移師洛杉磯主場開打。