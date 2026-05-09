美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月9日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上亞特蘭大勇士的比賽，此戰道奇將推出希恩（Emmet Sheehan）先發，而勇士則是推出王牌塞爾（Chris Sale）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

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洛杉磯道奇（23勝14敗）vs 亞特蘭大勇士（26勝12敗）

比賽地點：道奇球場

比賽時間：台灣時間5月9日（六）早上10：10

✅ 道奇觀戰焦點：大谷翔平手感回溫　道奇打線開始振作

大谷翔平經歷手感低潮後，上一場對上休士頓太空人的比賽繳出單場2安的表現，逐漸找回手感，帕赫斯（Andy Pages）前一場上演單場三響砲，成為道奇後段棒次的潛在威脅，同時也讓打線更具火力。

觀戰重點：

  1. 打擊能否維持狀態？
  2. 大谷翔平手感能否延續？

✅勇士觀戰焦點：大都會、費城人狀況差　勇士穩居國聯東區龍頭

開季前，外界預期國聯東區將會是勇士、大都會以及費城人三強鼎立的局面，但大都會、費城人開季後狀態不佳，讓勇士在分區一枝獨秀，目前以26勝12敗穩居國聯東區龍頭，並領先排名第2的國民8場勝差，勇士目前團隊打擊率0.270，排名全聯盟第2名僅次於道奇，團隊防禦率3.22排名聯盟第3，投、打方面勇士都是聯盟前段班水準。

觀戰重點：

  1. 塞爾能否壓制道奇打線？
  2. 火力能否在客場釋放？

MLB賽程（台灣時間5/9）

06:10 太空人 VS 紅人

06:40 洛磯 VS 費城人

07:05 運動家 VS 金鶯

07:07 天使 VS 藍鳥

07:10 國民 VS 馬林魚

07:10 光芒 VS 紅襪

07:15 雙城 VS 守護者

07:40 老虎 VS 皇家

07:40 洋基 VS 釀酒人

07:40 水手 VS 白襪

08:05 小熊 VS 遊騎兵

09:40 大都會 VS 響尾蛇

09:45 紅雀 VS 教士

10:10 勇士 VS 道奇

10:15 海盜 VS 巨人


📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台


🟡電視轉播：

緯來育樂台：勇士 VS 道奇

華視：光芒 VS 紅襪、勇士 VS 道奇

🟡線上收看：

MLB TV、愛爾達體育台

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...