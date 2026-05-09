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打擊能否維持狀態？ 大谷翔平手感能否延續？

塞爾能否壓制道奇打線？ 火力能否在客場釋放？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月9日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上亞特蘭大勇士的比賽，此戰道奇將推出希恩（Emmet Sheehan）先發，而勇士則是推出王牌塞爾（Chris Sale）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（23勝14敗）vs 亞特蘭大勇士（26勝12敗）比賽地點：道奇球場比賽時間：台灣時間5月9日（六）早上10：10✅ 道奇觀戰焦點：大谷翔平手感回溫 道奇打線開始振作大谷翔平經歷手感低潮後，上一場對上休士頓太空人的比賽繳出單場2安的表現，逐漸找回手感，帕赫斯（Andy Pages）前一場上演單場三響砲，成為道奇後段棒次的潛在威脅，同時也讓打線更具火力。觀戰重點：✅勇士觀戰焦點：大都會、費城人狀況差 勇士穩居國聯東區龍頭開季前，外界預期國聯東區將會是勇士、大都會以及費城人三強鼎立的局面，但大都會、費城人開季後狀態不佳，讓勇士在分區一枝獨秀，目前以26勝12敗穩居國聯東區龍頭，並領先排名第2的國民8場勝差，勇士目前團隊打擊率0.270，排名全聯盟第2名僅次於道奇，團隊防禦率3.22排名聯盟第3，投、打方面勇士都是聯盟前段班水準。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/9）📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：緯來育樂台：勇士 VS 道奇華視：光芒 VS 紅襪🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台