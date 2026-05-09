美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月9日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上亞特蘭大勇士的比賽，此戰道奇將推出希恩（Emmet Sheehan）先發，而勇士則是推出王牌塞爾（Chris Sale）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
洛杉磯道奇（23勝14敗）vs 亞特蘭大勇士（26勝12敗）
比賽地點：道奇球場
比賽時間：台灣時間5月9日（六）早上10：10
✅ 道奇觀戰焦點：大谷翔平手感回溫 道奇打線開始振作
大谷翔平經歷手感低潮後，上一場對上休士頓太空人的比賽繳出單場2安的表現，逐漸找回手感，帕赫斯（Andy Pages）前一場上演單場三響砲，成為道奇後段棒次的潛在威脅，同時也讓打線更具火力。
觀戰重點：
✅勇士觀戰焦點：大都會、費城人狀況差 勇士穩居國聯東區龍頭
開季前，外界預期國聯東區將會是勇士、大都會以及費城人三強鼎立的局面，但大都會、費城人開季後狀態不佳，讓勇士在分區一枝獨秀，目前以26勝12敗穩居國聯東區龍頭，並領先排名第2的國民8場勝差，勇士目前團隊打擊率0.270，排名全聯盟第2名僅次於道奇，團隊防禦率3.22排名聯盟第3，投、打方面勇士都是聯盟前段班水準。
觀戰重點：
MLB賽程（台灣時間5/9）
06:10 太空人 VS 紅人
06:40 洛磯 VS 費城人
07:05 運動家 VS 金鶯
07:07 天使 VS 藍鳥
07:10 國民 VS 馬林魚
07:10 光芒 VS 紅襪
07:15 雙城 VS 守護者
07:40 老虎 VS 皇家
07:40 洋基 VS 釀酒人
07:40 水手 VS 白襪
08:05 小熊 VS 遊騎兵
09:40 大都會 VS 響尾蛇
09:45 紅雀 VS 教士
10:10 勇士 VS 道奇
10:15 海盜 VS 巨人
📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：勇士 VS 道奇
華視：光芒 VS 紅襪、勇士 VS 道奇
🟡線上收看：
MLB TV、愛爾達體育台
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比賽地點：道奇球場
比賽時間：台灣時間5月9日（六）早上10：10
✅ 道奇觀戰焦點：大谷翔平手感回溫 道奇打線開始振作
大谷翔平經歷手感低潮後，上一場對上休士頓太空人的比賽繳出單場2安的表現，逐漸找回手感，帕赫斯（Andy Pages）前一場上演單場三響砲，成為道奇後段棒次的潛在威脅，同時也讓打線更具火力。
觀戰重點：
- 打擊能否維持狀態？
- 大谷翔平手感能否延續？
✅勇士觀戰焦點：大都會、費城人狀況差 勇士穩居國聯東區龍頭
開季前，外界預期國聯東區將會是勇士、大都會以及費城人三強鼎立的局面，但大都會、費城人開季後狀態不佳，讓勇士在分區一枝獨秀，目前以26勝12敗穩居國聯東區龍頭，並領先排名第2的國民8場勝差，勇士目前團隊打擊率0.270，排名全聯盟第2名僅次於道奇，團隊防禦率3.22排名聯盟第3，投、打方面勇士都是聯盟前段班水準。
觀戰重點：
- 塞爾能否壓制道奇打線？
- 火力能否在客場釋放？
MLB賽程（台灣時間5/9）
06:10 太空人 VS 紅人
06:40 洛磯 VS 費城人
07:05 運動家 VS 金鶯
07:07 天使 VS 藍鳥
07:10 國民 VS 馬林魚
07:10 光芒 VS 紅襪
07:15 雙城 VS 守護者
07:40 老虎 VS 皇家
07:40 洋基 VS 釀酒人
07:40 水手 VS 白襪
08:05 小熊 VS 遊騎兵
09:40 大都會 VS 響尾蛇
09:45 紅雀 VS 教士
10:10 勇士 VS 道奇
10:15 海盜 VS 巨人
📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：勇士 VS 道奇
華視：光芒 VS 紅襪、勇士 VS 道奇
🟡線上收看：
MLB TV、愛爾達體育台