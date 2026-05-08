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▲雷霆球星亞歷山大（SGA）在上籃時被犯規，在後方的詹姆斯為了不壓到他，改變了下落點，為此詹姆斯的腰部重重撞擊籃架，手腕也因撐地受到衝擊。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊今（8）日在季後賽次輪第二戰不敵奧克拉荷馬雷霆，大比分陷入0：2落後。儘管球隊吞下慘敗，但41歲的當家球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）依然展現歷史級的競爭力，全場狂刷3項聯盟紀錄，寫下新的歷史篇章。然而，詹姆斯在比賽中多次殺入禁區卻得不到裁判哨音的待遇，也再次引發美媒與記者的集體無言。詹姆斯今日出戰38分鐘，18投9中高效攻下23分、6助攻、2籃板及3抄截。這場比賽不僅讓他寫下多項里程碑，更成為NBA史上首位達成季後賽300場出賽的球員：📍季後賽第300場出賽：持續刷新歷史紀錄，穩居NBA史上第一人。📍湖人隊史助攻榜第八：效力湖人期間累積達467次以上助攻，排名再提升。📍湖人隊史季後賽搶斷榜第十：季後賽生涯累積84次以上抄截，升至隊史第十位。儘管表現出色，詹姆斯在進攻端遭遇的判罰尺度卻充滿爭議。全場比賽詹姆斯多次強攻籃下，最終卻僅獲得4次罰球機會。末節一次「三分打」更被裁判沒收，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也抱頭不敢置信，詹姆斯多次與裁判理論皆無果。針對詹姆斯在比賽中受到的判罰待遇，湖人記者Daniel Starkand在社群媒體上直言：「詹姆斯的哨子在過去23年裡一直令人困惑，所以到現在這個時候，這大概也不令人意外了。」另一位美國記者喬爾·洛倫齊（Joel Lorenzi）也分享比賽片段，顯示詹姆斯在暫停期間與主裁判進行「友好」溝通，顯然對吹罰尺度極度不滿。湖人在上半場靠著詹姆斯統籌攻防一度領先，詹姆斯半場繳出10分、5助攻。然而，第三節詹姆斯體能下滑，加上湖人全隊防守崩盤，被雷霆打出一波22：36的攻勢導致戰局扭轉。比賽過程中更發生驚險一幕，雷霆球星亞歷山大（SGA）在上籃時被犯規，在後方的詹姆斯為了不壓到他，改變了下落點，為此詹姆斯的腰部重重撞擊籃架，手腕也因撐地受到衝擊，他在替補席不斷測試右手腕感覺後仍堅持帶傷回歸。可惜隨著雷霆卡森（Cason Wallace）與SGA接連在外線建功，比賽最終走向完結。