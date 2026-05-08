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洛杉磯湖人隊今（8）日於季後賽次輪G2以107：125慘敗給奧克拉荷馬雷霆，系列賽陷入0：2的絕境。賽後，裁判的吹判尺度成為輿論中心，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）雖然大器承認對手表現更好，還是對判罰尺度感到極度不滿，直言「詹姆斯（LeBron James）是我見過哨音待遇最差的巨星」。本場比賽的哨音爭議在社群媒體引發軒然大波。知名說唱歌手Lil Wayne在比賽進行中便忍不住發文吐槽：「雷霆的比賽根本看不下去！今晚裁判甚至都穿著他們的顏色，這真的太離譜了。」這番話直接道出了許多球迷對於裁判吹判的強烈質疑。比賽中，詹姆斯多次在禁區遭到強力撞擊，甚至出現繞底線轉身時被多特（Luguentz Dort）狠狠撞擊，以及嘗試傳球給海斯（Jaxson Hayes）時，隊友球衣明顯被傑威（Jalen Williams）拉扯，裁判卻皆無動於衷，最終導致湖人失誤收場，也讓詹皇頻頻對裁判無奈攤手。賽後，瑞迪克在記者會上守護自家球星。他直言與詹姆斯共事兩年來，深感體型大的球員在哨音上的劣勢，「那些小個子球員因為會演戲，往往能騙到更多哨音。詹姆斯是我見過最倒霉的明星，他在突破時頭部被打的次數比誰都多，但很少被吹。」瑞迪克更進一步點出雷霆防守的「破壞力」來自於游走在邊緣的接觸，「雷霆有些球員幾乎每回合都犯規。當「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在突破時因為輕微接觸就能上罰球線，我們的球員卻在連續四次進攻中被狠狠撞擊而沒哨。如果他們犯規了，裁判就得吹，就這麼簡單。」儘管憤怒，瑞迪克在最後還是理性表示：「我們輸球並不是因為裁判，從來都不是。雷霆整場表現都壓制了我們，他們確實打得更好。」然而，湖人球員的情緒顯然難以平復。比賽結束後，攻下全隊最高31分的里夫斯（Austin Reaves）跟湖人全隊集體圍住裁判進行理論，試圖針對整場比賽的尺度標準討個說法。湖人目前系列賽處於0：2的絕對劣勢，接下來將回到洛杉磯進行兩場主場保衛戰。