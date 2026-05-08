克里夫蘭騎士隊在台灣時間今（8）日東區準決賽再踢鐵板，以97：107不敵底特律活塞。當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）表現持續低迷，全場13投僅3中、三分球一顆未進，僅拿10分卻發生高達4次失誤。美媒統計，哈登已追平傳奇球星庫西（Bob Cousy）季後賽單場命中率低於25%的場次紀錄，下半場表現更是形同「神隱」。
哈登完全找不到節奏？下半場僅拿2分幾乎神隱
騎士今日極需哈登挺身扳平系列賽，未料他出賽37分鐘完全找不到節奏，全場正負值-15更是全隊最差。尤其哈登在關鍵下半場僅出手3次進帳2分，最後一分鐘的失誤更直接斷送逆轉希望，下半場直接變「隱形人」。
對此，總教練艾金森（Kenny Atkinson）賽後重話指出，「我們不能讓名人堂成員在下半場只有這幾次出手。」不過隨後補充「但責任我來扛」顯示不只哈登，而是球隊進攻體系出了問題。
外線手感冰冷！連四戰三分球數寫新低
不過回顧哈登在季後賽近四場比賽，他現在已創下連續四場季後賽三分球進球數為一顆或零顆的紀錄。據美媒《SI》報導指出，哈登今天三分球4投0中，但在此之前就已經陷入「外線荒」，他在對陣活塞的第一戰繳出7投1中，以及首輪對陣多倫多暴龍的最後兩場，分別是4投1中和5投1中，同樣令美媒失望。
哈登失誤次數比進球數多！生涯第20場季後賽命中率不到25%
身為NBA史上三分球進球數第二多的球員，僅次於勇士隊柯瑞（Stephen Curry），哈登也很少在三分線外如此掙扎。此外，哈登的失誤率更是直線上升，在騎士與活塞系列賽的前兩場比賽中，哈登的失誤共計11次，比進球數的9次還多。
哈登在今年季後賽的九場比賽中累計發生了47次失誤。今天無疑是哈登的低谷，更創下他職業生涯以來，第20場單場出手至少10次，但命中率不到25%的季後賽場次。追平了自1954-55賽季以來，由鮑伯．庫西（Bob Cousy）保持的最多次紀錄。
然而鮑伯．庫西依然是歷史留名的傳奇後衛，更被譽為「地板魔術師」，被外界認為是控球後衛的鼻祖。如今騎士面臨次輪0：2絕對落後，兩隊將於台灣時間10日凌晨3點進行第三戰，哈登是否能在後續賽程挽回身爲現役聯盟頂尖後衛的顏面，將看他在外線的發揮，以及能否減少失誤，幫助騎士逆襲。
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騎士今日極需哈登挺身扳平系列賽，未料他出賽37分鐘完全找不到節奏，全場正負值-15更是全隊最差。尤其哈登在關鍵下半場僅出手3次進帳2分，最後一分鐘的失誤更直接斷送逆轉希望，下半場直接變「隱形人」。
對此，總教練艾金森（Kenny Atkinson）賽後重話指出，「我們不能讓名人堂成員在下半場只有這幾次出手。」不過隨後補充「但責任我來扛」顯示不只哈登，而是球隊進攻體系出了問題。
外線手感冰冷！連四戰三分球數寫新低
不過回顧哈登在季後賽近四場比賽，他現在已創下連續四場季後賽三分球進球數為一顆或零顆的紀錄。據美媒《SI》報導指出，哈登今天三分球4投0中，但在此之前就已經陷入「外線荒」，他在對陣活塞的第一戰繳出7投1中，以及首輪對陣多倫多暴龍的最後兩場，分別是4投1中和5投1中，同樣令美媒失望。
哈登失誤次數比進球數多！生涯第20場季後賽命中率不到25%
身為NBA史上三分球進球數第二多的球員，僅次於勇士隊柯瑞（Stephen Curry），哈登也很少在三分線外如此掙扎。此外，哈登的失誤率更是直線上升，在騎士與活塞系列賽的前兩場比賽中，哈登的失誤共計11次，比進球數的9次還多。
然而鮑伯．庫西依然是歷史留名的傳奇後衛，更被譽為「地板魔術師」，被外界認為是控球後衛的鼻祖。如今騎士面臨次輪0：2絕對落後，兩隊將於台灣時間10日凌晨3點進行第三戰，哈登是否能在後續賽程挽回身爲現役聯盟頂尖後衛的顏面，將看他在外線的發揮，以及能否減少失誤，幫助騎士逆襲。