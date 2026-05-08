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洛杉磯湖人隊今（8）日在季後賽次輪第二戰客場不敵奧克拉荷馬雷霆，系列賽陷入0：2落後。其中湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）此役雖狂飆季後賽生涯新高的31分，但整晚不只遭到雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）惡意犯規險些受傷，還在場上與裁判爆發口角，賽後他憤怒直言：「我感到了極大的不尊重。」第三節比賽剩餘10分34秒時，場上爆發嚴重肢體衝突。里夫斯在防守對抗時，手臂不慎伸入SGA腋下，後者隨即用力夾住里夫斯手臂並發力，導致里夫斯失去平衡痛苦重摔。裁判經錄影回放後認定該動作「具潛在傷人危險」，不僅將SGA判罰升級為「一級惡意犯規」，也讓SGA陷入犯規麻煩被迫提前下場。此一判決引發雷霆陣營強烈不滿，場邊卡魯索（Alex Caruso）因抱怨吞下技術犯規，雷霆記者拉巴爾（Brandon Rahbar）更在社群發文開酸，暗指裁判判罰尺度過於敏感。除了與球員的對抗，里夫斯今日與裁判的互動也成為焦點。暫停期間，里夫斯被捕捉到對著裁判飆罵：「你這樣跟我說話真是狗屁，懦夫（Pus*y）！」火爆場面引發熱議。賽後里夫斯還原現場，表示當時在爭奪跳球的位置時，裁判竟轉身對著他的臉大吼大叫，「我覺得整晚我都對他們很尊重，但他沒必要那樣衝著我的臉大喊。我告訴他，如果我先那樣對他，我早就被吹技術犯規了。」里夫斯認為自己沒被吹T的唯一原因，就是因為裁判心虛知道自己錯了。