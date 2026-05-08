效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，5月4日先發對埼玉西武獅隊僅投4局就失掉7分，連續2場比賽遭到重擊，目前正在二軍調整狀態。據日媒《Sponichi》報導，軟銀隊投手教練倉野信次表示，目前的課題已經很明確，有必要在二軍的比賽中提升投球表現，「如果需要花一點時間的話，就先從練習著手，在練習中獲得成果後再反映到比賽上。」
徐若熙連續2場先發遭KO 下二軍調整狀況
徐若熙本季轉戰日職舞台，開季先盛後衰，生涯前2場先發，合計投13局僅失1分，防禦率0.69。不過4月17日交手歐力士隊，徐若熙慘遭震撼教育，僅投1.2局就失7分，防禦率暴漲至4.91，4月18日被下放二軍，經過17天的調整，徐若熙在5月4日重返一軍，再度交手西武隊。
5月4日面對西武隊一役，徐若熙雖然球速回升，最快飆到157公里，但仍遭到挨打，最後僅投4局失7分，防禦率飆升至7.23，5月5日又被下放二軍，這也是徐若熙職業生涯中，未曾經歷過的大低潮。
徐若熙有必要在二軍出賽 倉野信次：「有明確的課題」
據《Sponichi》報導，軟銀隊投手教練倉野信次今日談到被下放二軍徐若熙與大關友久，「目前的課題已經很明確。他們有必要在二軍的比賽中提升投球表現；如果需要花一點時間的話，就先從練習著手，在練習中獲得成果後再反映到比賽上。」倉野這番話也暗示了2人可能需要較長的一段時間來進行調整。
大關友久5月6日同樣對西武隊先發，與徐若熙一樣遭到狙擊，投5局被敲出12安、失8分，目前與徐若熙前往位於筑後的二軍基地，為了重返一軍而努力。
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徐若熙本季轉戰日職舞台，開季先盛後衰，生涯前2場先發，合計投13局僅失1分，防禦率0.69。不過4月17日交手歐力士隊，徐若熙慘遭震撼教育，僅投1.2局就失7分，防禦率暴漲至4.91，4月18日被下放二軍，經過17天的調整，徐若熙在5月4日重返一軍，再度交手西武隊。
5月4日面對西武隊一役，徐若熙雖然球速回升，最快飆到157公里，但仍遭到挨打，最後僅投4局失7分，防禦率飆升至7.23，5月5日又被下放二軍，這也是徐若熙職業生涯中，未曾經歷過的大低潮。
徐若熙有必要在二軍出賽 倉野信次：「有明確的課題」
據《Sponichi》報導，軟銀隊投手教練倉野信次今日談到被下放二軍徐若熙與大關友久，「目前的課題已經很明確。他們有必要在二軍的比賽中提升投球表現；如果需要花一點時間的話，就先從練習著手，在練習中獲得成果後再反映到比賽上。」倉野這番話也暗示了2人可能需要較長的一段時間來進行調整。
大關友久5月6日同樣對西武隊先發，與徐若熙一樣遭到狙擊，投5局被敲出12安、失8分，目前與徐若熙前往位於筑後的二軍基地，為了重返一軍而努力。