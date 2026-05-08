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▲湖人隊為了包夾SGA投入過多兵力，反而讓雷霆其他球員獲得大量空位。（圖／美聯社／達志影像）

▲0：2落後，湖人展現了強韌，但雷霆用完美的團隊應對告訴了全世界：一個新時代即將到來。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊在西區準決賽第二戰中，儘管使出了渾身解數，甚至連首戰低迷的里夫斯（Austin Reaves）都強勢回暖攻下31分，但最終仍以107：125慘敗給奧克拉荷馬雷霆，系列賽陷入0：2的絕境。這場比賽不僅是比分的差距，更揭示了兩支球隊在陣容厚度與體系調整上的巨大鴻溝。「SGA」雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後其實已經講明了這個系列賽的勝負手，那就是如今在7戰4勝系列賽比誰有更多武器，誰能在對方手中沒牌的情況下，多打出一組，誰就是贏家。這場比賽最明顯的分水嶺出現在第三節。雷霆當家球星亞歷山大因陷入犯規麻煩，在第三節僅出賽1分鐘。若在過往的籃球邏輯中，這本應是湖人反擊的最佳時刻，但現實卻極其殘酷：雷霆在主將不在場的情況下，靠著球權輪轉與轉換進攻，單節轟出36：22的攻勢，直接拉開比分。雷霆的替補席展現了巨大的陣容深度，麥凱恩（Jared McCain）這位新星全場10投6中、三分球5投4中，一人獨拿18分，本系列賽兩戰他投進了8顆三分球。雷霆板凳席此役合計砍下48分，而湖人僅有20分。光是麥凱恩一人的得分，就幾乎抵消了湖人整條板凳的貢獻。湖人射手肯納德（Luke Kennard）賽後無奈表示，球隊為了包夾SGA投入過多兵力，反而讓雷霆其他球員獲得大量空位，這種「按下葫蘆浮起瓢」的防守困局，正是雷霆整體深度優勢的體現。湖人的確讓MVP無能為力了，但雷霆可以組成一個新陣容、使用一套新打法來擊敗對手，而湖人在這一套防守被破解之後，卻沒有新法寶，因此比賽就在第三節崩潰了。賽後SGA說出了一段值得深思的話：「籃球比賽並非每次都如你所願，關鍵在於你如何去調整比賽的方式。」這句話精確地勾勒出雷霆這支年輕軍團的成熟度。現代籃球首重就是調整性，過往那種高種子順位打低種子順位的輾壓局不會再出現了，因為每一支球隊都變得更好了。而往上進步的空間是有限的，統計學的角度來看，當事物不斷朝向著極限的發展，展現出的結果就是彼此之間的差距會縮小。金塊輸了，因為他們對上灰狼這種球隊無法調整自己的打法，面對高大鋒線的球隊，他們仍然只能寄望約基奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的組合打出破口，最後證明爆冷出局就是他們的結局。而今天儘管SGA因為太多進攻犯規，而在第三節只打了1分鐘，雷霆依舊靠著球權輪轉、轉換進攻拉出36：22的攻勢，這就是要成為王朝球隊該有的底蘊。哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）與霍姆格倫（Chet Holmgren）在內線的護框與籃板統治力，讓湖人的禁區形同虛設。切特攻守兼備，全場貢獻22分、9籃板並送出4抄截與2封蓋，這種內外結合的彈性，讓湖人燃盡了體能也難以彌補天賦的差距。41歲的詹姆斯（LeBron James）今日創下出戰300場季後賽的NBA第一神蹟，全場依然高效攻下23分、6助攻。然而，在他突破歷史的夜晚，鏡頭掃向場邊一身便裝、因傷缺陣的唐西奇（Luka Doncic），這讓湖人的處境顯得更為淒涼。湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）的調整不可謂不努力，里夫斯的復甦也確實讓比賽一度膠著，但當比賽進入下半場的體能與深度比拚時，雷霆最終靠著更多人一起贏下了勝利，成了湖人跨不過的高山。0：2落後，湖人展現了強韌，但雷霆用完美的團隊應對告訴了全世界：一個新時代即將到來。