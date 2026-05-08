世桌賽台灣男團成功闖4強！2026年世界桌球團體錦標賽於英國倫敦開打，男團8強賽於今（8）日凌晨由台灣對上瑞典。小將郭冠宏搶下關鍵第四點，延長戰局，最後雙方拚戰至決勝點，由林昀儒收下點數展現一哥霸氣，順利「關門。隨著台灣以3：2擊潰瑞典，順利挺進4強，而WTT世界桌球職業聯盟也在官方社群也發布台灣男團圖集，更在首點對戰後就發布林昀儒與莫雷加德的慢動作對戰畫面，也讓台灣球迷們「終於等到了！」
小林同學完封世排2瑞典好手！郭冠宏展大將之風逆轉
「沈默殺手」林昀儒領軍的台灣男團，成員包含馮翊新、郭冠宏、洪敬愷、徐絃家等，由長期陪伴林昀儒的王翊澤擔任此次教練。這支隊伍集結了台灣新生代的桌球好手，今天凌晨面對歐洲桌球大國瑞典，展現極高韌性。
林昀儒在首點擊敗瑞典一哥「小莫」莫雷加德，兩人曾是一起打德國盃的隊友，如今再度於國際比賽中交手。小林與小莫之爭開局就相當膠著，不過莫雷加德始終突破不了林昀儒防線，最終被台灣一哥以3：0完封。
而第四點郭冠宏展現超齡的大將之風，他面對瑞典二哥卡爾伯格（Anton Källberg）在局數1：2落後時連追2局，幫助台灣進入決勝點，最後再交給林昀儒順利收下比賽。
台灣男團晉級4強！WTT官方曬圖集
台灣男團如今順利進入4強，不僅讓台灣球迷們又驚又喜，紛紛送上祝福，更稱讚寶島男孩的強勁意志力。此外，WTT也在官方X帳號更新林昀儒、郭冠宏、馮翊新的對戰照片。只見林昀儒在拿下分數後沉穩握拳，郭冠宏、馮翊新兩人則在畫面中展現極強的專注力與鬥志。
林昀儒對戰慢動作太美！小莫難以招架
不僅圖片，WTT在比賽過程中也發布了林昀儒與莫雷加德對戰的慢動作畫面，並寫下，「林昀儒率先定調！看看他如何專注應戰，鎖下首戰勝利。（Lin Yun-Ju sets the tone This is how he locked in the opening match for Chinese Taipei） 」
這球林昀儒的球路相當犀利，從發球攻擊對手的右半台，一直帶到中間，最後突擊左半台，斜線大角度讓莫雷加德回球無法招架，林昀儒最後順利拿下分數。
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「沈默殺手」林昀儒領軍的台灣男團，成員包含馮翊新、郭冠宏、洪敬愷、徐絃家等，由長期陪伴林昀儒的王翊澤擔任此次教練。這支隊伍集結了台灣新生代的桌球好手，今天凌晨面對歐洲桌球大國瑞典，展現極高韌性。
林昀儒在首點擊敗瑞典一哥「小莫」莫雷加德，兩人曾是一起打德國盃的隊友，如今再度於國際比賽中交手。小林與小莫之爭開局就相當膠著，不過莫雷加德始終突破不了林昀儒防線，最終被台灣一哥以3：0完封。
而第四點郭冠宏展現超齡的大將之風，他面對瑞典二哥卡爾伯格（Anton Källberg）在局數1：2落後時連追2局，幫助台灣進入決勝點，最後再交給林昀儒順利收下比賽。
台灣男團晉級4強！WTT官方曬圖集
台灣男團如今順利進入4強，不僅讓台灣球迷們又驚又喜，紛紛送上祝福，更稱讚寶島男孩的強勁意志力。此外，WTT也在官方X帳號更新林昀儒、郭冠宏、馮翊新的對戰照片。只見林昀儒在拿下分數後沉穩握拳，郭冠宏、馮翊新兩人則在畫面中展現極強的專注力與鬥志。
不僅圖片，WTT在比賽過程中也發布了林昀儒與莫雷加德對戰的慢動作畫面，並寫下，「林昀儒率先定調！看看他如何專注應戰，鎖下首戰勝利。（Lin Yun-Ju sets the tone This is how he locked in the opening match for Chinese Taipei） 」
這球林昀儒的球路相當犀利，從發球攻擊對手的右半台，一直帶到中間，最後突擊左半台，斜線大角度讓莫雷加德回球無法招架，林昀儒最後順利拿下分數。