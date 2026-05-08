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▲在林昀儒贏下決勝點後，男團幾位選手都跳出場邊休息區，上前慶祝。（圖／WTT官方相簿）

2026年世界桌球團體錦標賽於倫敦進行男團8強賽，台灣男團今（8）日凌晨與瑞典展開五點大戰，台灣一哥林昀儒獨拿兩點，加上關鍵第四點17歲小將郭冠宏順利翻盤，最終3：2擊退瑞典，相隔兩年、連續兩屆都闖進4強賽保底銅牌，更有望前進決賽。除了賽場上優越表現，台灣男團五人的「尬到可愛」的進場動作也掀起討論，私下練習畫面也被曝光，幾位選手更是討論熱烈「這樣比較好看！」也讓人相當期待他們在4強賽是否會有新的進場動作。台灣男團隨著完封塞爾維亞、丹麥後，今天在世桌賽以3：2拍落瑞典，其中林昀儒直落三完封瑞典好手、世界排名第2的莫雷加德（Truls Möregårdh），搶下第一點，雖郭冠宏、馮翊新接連兩點失利，不過郭冠宏隨即在第四點上演逆轉秀，成為台灣男團致勝關鍵，最後林昀儒再次直落三快速關門，順利搶下4強門票。今年的男團由林昀儒（2001）、馮翊新（2003）、郭冠宏（2008）、洪敬愷（2007）、徐絃家（2008）組成，平均年齡才20歲的年輕軍團，已經在世界舞台上展現台灣球壇未來的實力。不僅場上精彩，在今天8強賽進場時，五人突然展示了全新的陣型，由大哥林昀儒站在中間，其他幾位弟弟站在四周並握拳朝中間舉起手臂。雖然動作帥氣，但因為幾人的個性都顯得靦腆，也讓球迷直呼「也太害羞！」不過男團私下其實有排練過，隊中的運動防護員兼物理治療師盧柏伶，就在個人社群上分享影片，曝光幾人的練習畫面。只見大家站著演練隊形，教練王翊澤在一旁提供不少意見，幾名選手還互相討論「這樣比較好看！」林昀儒則坐在一旁板凳觀看，最後在決定自己「C位」動作時忍不住笑場，場面相當歡樂。先前林昀儒、馮翊新、郭冠宏在小組賽對戰德國，賽後受訪時被問及「是如何拿下比賽的？」三人雖然都有進一步解釋，但因為都有回答「沒想太多」，讓球迷笑說是「I人男團」無誤。其中17歲的郭冠宏更用低沉的嗓音平淡表示「就也沒想太多，放開來打，想說輸了就輸了」，讓隊上大哥哥林昀儒、馮翊新兩人笑著對看，畫面逗趣。隨著幾人聯手打進4強將交手日本，球迷不僅相當感動，也期待看到更多台灣男團的可愛互動。