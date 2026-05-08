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曾在2024年巴黎奧運羽球女子雙打奪下銅牌的日本選手志田千陽（Chiharu Shida），近日透過社群媒體公開了一系列為雜誌拍攝的時尚照。一改過往在場上的陽光運動員形象，展現出洗練且神祕的冷艷美感，引發台日網友暴動，紛紛驚呼：「這簡直是奇蹟美照！」。志田千陽在5日更新了個人Instagram，分享自己受邀參與生活風格雜誌《GOETHE》6月號的企劃。照片中的她畫著深色系紅唇妝，身穿黑色系的帥氣時裝，手上戴著設計獨特的戒指，正以酷帥的眼神凝視鏡頭。這種不同於球場上的高冷氣息，瞬間展現出宛如專業模特兒的氣質。她在貼文中也親切地向粉絲喊話：「被刊載在《GOETHE》6月號上了，如果大家能去看看的話我會很開心的！」。照片曝光後，粉絲們爆發出一片讚嘆聲，許多人表示第一眼根本認不出來：「這到底是誰？完全認不出來了！」、「跟穿著球衣的樣子判若兩人，太美艷了」、「不只是職業羽球選手，作為模特兒也散發著優雅的氣息」、「氣質完全不同，這簡直是無敵的！」現年29歲的志田千陽，在職業生涯上也迎來了重大轉變。她於今年3月底正式離開效力已久的「再春館製藥所」，並從4月起以全新的身份與姿態展開生活。