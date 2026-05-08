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休士頓太空人在今年1月大手筆砸下3年5400萬美金簽下的日籍強投今井達也（Tatsuya Imai），正迅速演變成一場投資災難。今井日前在小聯盟復健賽受訪時，再度提到適應大聯盟規則的困難，引發太空人球迷集體出征，怒斥他「藉口多到數不清」。今井達也在日職（NPB）曾是三度入選全明星賽的頂級強投，累積1077.2局送出1045次三振，防禦率僅3.07。然而旅美首季，他僅在大聯盟出賽8.2局就繳出慘不忍睹的7.27防禦率，更在4月13日傳出右臂疲勞進入傷兵名單。即便在小聯盟復健賽，今井的狀況依舊不樂觀。5月5日在 3A 的比賽中，他雖然僅被擊出1安打，卻在3局內投出5次保送，好球率僅有43%。對此，現年27歲的今井達也透過翻譯表示：「其中一個原因是日本沒有投球計時器（Pitch Clock），我可以花更多時間思考。但在這裡每球只有15秒限制，讓我無法照自己的節奏發揮強項。」這番言論立刻在社群媒體引發核彈級迴響。許多球迷指出，今井從加盟至今已提出各種理由：從 MLB 比賽用球太滑、投手丘硬度不習慣、長途旅行太累，甚至抱怨大聯盟休息室太吵導致他無法好好吃飯。「現在又怪計時器了？這傢伙還停留在日本時代。」一名憤怒的網友寫道。另一位球迷則調侃：「看來他需要回去適應他的吃飯作息。」對於今井曾放話要帶領太空人擊敗道奇奪冠的豪氣，如今看來更顯諷刺。不少球迷將怒火轉向太空人總管布朗（Dana Brown），批評他試圖複製道奇隊簽下大谷翔平與山本由伸的成功模式，卻忽略了球隊對日籍球員的支援體系。對比道奇為日籍雙星配備的頂級翻譯與客製化作息，今井似乎在休士頓顯得孤立無援，甚至翻譯的專業度也遭到質疑。