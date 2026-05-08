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美國職棒大聯盟聖路易紅雀隊主場日前發生一起足以讓全場心臟驟停的驚悚意外。一名身穿藍色上衣的球迷竟懸掛在布希體育場（Busch Stadium）200區看台的欄杆邊緣，單腳懸空的危險姿態隨時可能引發墜樓慘劇。雖然最終在其他民眾奮力搶救下救回一命，但該男子獲救後卻失控毆打救命恩人，荒唐行徑引發輿論抨擊。當時場內正進行紅雀與釀酒人的比賽，釀酒人強打秋里歐（Jackson Chourio）正無情摧毀紅雀投手群。然而，全場觀眾的注意力隨即被二樓看台一名男子的瘋狂舉動吸引。這名男子不知何故翻越欄杆，整個人半懸在空中，情況一度危急到有民眾在背景尖叫。此時一名戴著紅色球帽的紅雀球迷及時現身，從後方死死抱住該男子將其往後拉。令人不敢置信的是，這名男子被拉回安全區域後，竟對救人者揮拳反擊，甚至有一名熱心民眾臉部遭到重擊。最終現場群眾合力將其制伏，才平息這場鬧劇。這場騷動引發了外界對布希體育場安管能力的批評。擁有4.4萬個座位的場館，在事發當下竟無任何保安人員現身，全程僅靠球迷自救。民眾在影片背景中憤怒質問：「這裡都沒有保全嗎？」對比去年海盜隊主場一名20歲球迷墜落受傷導致脊椎斷裂的慘劇，這次聖路易能躲過死神召喚簡直是奇蹟。雖然部分球迷戲稱該男子可能是「被紅雀打擊氣到想不開」，但球隊目前21勝15負的戰績其實並不差。然而，慘重的傷兵名單確實讓聖路易感到焦慮。除了主力努特巴爾（Lars Nootbaar）進行雙腳跟手術預計6月回歸外，烏瑞亞斯（Ramón Urías）也因手肘傷勢恐缺陣數週，投手普夏德（Matt Pushard）則在3A進行復健賽。