第23屆FIFA世界盃足球賽（2026 FIFA World Cup ）即將於2026年盛大登場！本屆賽事將由加拿大、墨西哥及美國聯合主辦，不僅是史上規模最大的一屆，更將迎來48支隊伍共襄盛舉。球迷最關心的比賽時間與首日賽程也已正式對外公布。

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世界盃幾號開始打？

2026年世界盃將於台灣時間6月12日正式開踢，展開為期39天的足球盛宴，並於7月20日舉行最終決賽。本屆賽事橫跨北美16個場館，共計進行104場比賽。 值得注意的是，FIFA為了防止埋伏行銷，將部分場館名稱進行了調整，例如紐澤西的MetLife Stadium將在賽事期間更名為「紐約紐澤西體育場」。

第一天（6月12日）有什麼比賽？

開幕日當天由主辦國之一的墨西哥率先登場，兩場小組賽皆在墨西哥境內舉行：

📍墨西哥 vs 南非

時間：台灣時間上午3點（格林威治標準時間21:00）

地點：墨西哥城體育場（墨西哥城）

📍韓國 vs 捷克

時間：台灣時間早上10點（格林威治標準時間周五04:00）

地點：瓜達拉哈拉體育場（薩波潘）

▲2026年世界盃將於台灣時間6月12日正式開踢，展開為期39天的足球盛宴，並於7月20日舉行最終決賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026年世界盃將於台灣時間6月12日正式開踢，展開為期39天的足球盛宴，並於7月20日舉行最終決賽。（圖／美聯社／達志影像）
2026世界盃分組名單一覽

本屆賽事共有48個國家參賽，分為12個小組：

A組：墨西哥、南非、南韓、捷克

B組：加拿大、波士尼亞與赫塞哥維納、卡達、瑞士

C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭

D組：美國、巴拉圭、澳洲、土耳其

E組：德國、庫拉索、象牙海岸、厄瓜多

F組：荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞

G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭

H組：西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭

I組：法國、塞內加爾、伊拉克、挪威

J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦

K組：葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞

L組：英格蘭、克羅埃西亞、加納、巴拿馬

賽制與關鍵日期

本屆賽事除了小組賽外，淘汰賽階段將從「32強」開始，比以往規模更廣：

小組賽：6月12日至6月28日

32強賽：6月29日至7月4日

16強賽：7月5日至7月8日

8強賽：7月10日至7月12日

4強賽：7月15日至7月16日

季軍戰：7月19日

決賽：7月20日（紐約紐澤西體育場）

阿根廷將以衛冕冠軍身分出征，而維德角、庫拉索、約旦及烏茲別克則將迎來隊史首次世界盃正賽。

▲本屆賽事除了小組賽外，淘汰賽階段將從「32強」開始，比以往規模更廣。（圖／美聯社／達志影像）
▲本屆賽事除了小組賽外，淘汰賽階段將從「32強」開始，比以往規模更廣。（圖／美聯社／達志影像）

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...