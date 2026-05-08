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紐約洋基決定不破壞現有的贏球陣容，將陷入低潮的沃爾皮（Anthony Volpe）下放小聯盟磨練。雖然總教練布恩（Aaron Boone）試圖緩頰稱這是「為了他好」，但沃爾皮近日在3A賽場上出現的離譜跑壘失誤，卻讓紐約球迷徹底失去耐心，甚至出現「直接交易掉他」的強烈聲浪。週三斯克蘭頓（洋基 3A）對陣伍斯特紅襪的比賽中，兩出局一壘有人，隊友瓊斯（Spencer Jones）擊出一記直擊中外野牆頭的深遠長打。照理說在兩人出局情況下，沃爾皮應能輕鬆跑回本壘得分，但他卻在經過二壘後神秘減速，最終被擋在三壘。對手紅襪隊的播報員對此感到困惑不已：「我不確定沃爾皮為什麼沒得分，你看他在二壘減速了，是在看球嗎？兩出局了你必須全力衝刺啊！我真的不知道他在想什麼。」這段跑壘影片在社群媒體 X 上瘋傳，洋基球迷的評論毫不留情：「他已經不是我們的問題了，他在被交易的路上。」更有球迷指出，洋基目前急需牛棚支援，建議在6月前將沃爾皮換回可靠的後援投手。事實上，洋基游擊區現在有打擊穩健的卡巴萊羅（Jose Caballero）鎮守，其打擊率0.256優於沃爾皮去年的0.212；若有萬一，還有經驗豐富的羅沙里歐（Amed Rosario）待命。沃爾皮去年在大聯盟領先全聯盟的19次失誤，加上進攻端的迷航，讓他在紐約的地位岌岌可危。洋基教頭布恩在下放沃爾皮時曾表示：「這不代表我們對他的看法改變，但現階段這是正確的決定。」而沃爾皮週三的表現正好印證了布恩的疑慮。洋基資深廣播人凱伊（Michael Kay）也贊成下放，並直言：「如果球隊在他回歸後開始輸球，無論是不是他的錯，紐約媒體都會怪在他頭上。」